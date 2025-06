Juiz ordena libertação de Khalil, ex-aluno de Columbia acusado de liderar protestos anti-Israel

A- A+

Um juiz federal ordenou nesta sexta-feira que o governo do presidente americano Donald Trump libertasse sob fiança Mahmoud Khalil, ex-aluno aluno da Universidade Columbia acusado de liderar os protestos anti-Israel na instituição.

A decisão põe fim a três meses de detenção de Khalil, o único manifestante de destaque nos Estados Unidos que permanece preso por sua ligação com o movimento que tomou as universidades do país no ano passado.

A decisão representa uma grande vitória para Khalil, que desempenhou um papel de liderança nas manifestações no campus da universidade no ano passado.

Já graduado pela universidade, ele foi detido apesar de ter visto de residência permanente (o famoso "green card") nos Estados Unidos e ser casado com uma cidadã americana.

Durante a audiência de duas horas, o juiz Michael E. Farbiarz, do Tribunal Federal Distrital de Newark, disse que foi persuadido pelos argumentos de Khalil de que sua detenção era uma retaliação ilegal contra seu discurso pró-Palestina.

— Há pelo menos algo de verdade na alegação subjacente de que há um esforço para usar a acusação de imigração aqui para punir Khalil — disse ele. — E, claro, isso seria inconstitucional.

O governo pode continuar seus esforços para deportar Khalil, cuja esposa e filho bebê são cidadãos americanos.

No entanto, se acatar a ordem do juiz Farbiarz, Khalil se livra da detenção e volta a Nova York com sua família.

Khalil não foi acusado de nenhum crime. Em vez disso, o governo justificou sua detenção invocando uma lei raramente citada que permite a deportação de pessoas que se opõem aos objetivos da política externa do país. Marco Rubio, secretário de Estado, acusou Khalil de espalhar o antissemitismo.

Advogados de Khalil contestaram isso, citando seus comentários anteriores, incluindo uma declaração que ele fez na CNN de que “a libertação do povo palestino e do povo judeu estão interligadas e andam de mãos dadas, e você não pode alcançar uma sem a outra”.

Uma semana após a prisão de Khalil, o governo Trump acrescentou alegações contra ele que iam além da questão da política externa, dizendo que ele havia cometido erros burocráticos ao solicitar a cidadania no ano passado.

O juiz Farbiarz já havia decidido que a detenção de Khalil não poderia ser justificada pela lei de política externa.

Nesta sexta-feira, o magistrado concluiu que as demais acusações contra Khalil não exigiam que ele fosse detido.

Khalil foi o primeiro de muitos estudantes, incluindo outros residentes permanentes nos EUA, a ser alvo da administração.

Os seus advogados argumentaram que ele foi preso em razão da sua defesa da causa palestina. Khalil permaneceu detido mesmo depois que vários estudantes em situação semelhante foram libertados.

O governo acusou Khalil de apoiar o grupo terrorista Hamas, sem fornecer provas substanciais de que ele tenha expressado apoio ao grupo.

Os advogados de Khalil citaram comentários que fez publicamente afirmando que o antissemitismo não tem lugar no movimento de protesto que ele ajudou a liderar.

