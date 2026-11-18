A- A+

Estados Unidos Juiz ordena que Trump preste depoimento no processo contra a BBC Presidente americano reivindica pelo menos 5 bilhões de dólares por uma acusação de difamação e uma quantia igual por outra acusação, baseada em uma lei de proteção ao consumidor da Flórida

Um juiz americano ordenou na terça-feira (18) que o presidente Donald Trump preste depoimento sob juramento até 22 de janeiro no processo por difamação, de bilhões de dólares, que ele apresentou contra a BBC.

Trump acusou a emissora britânica de editar de forma enganosa um documentário para fazer parecer que ele incitou a violência quando disse a seus apoiadores que deveriam marchar em direção ao Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021.

O juiz federal Jeffrey T. Kuntz, do distrito da Flórida, determinou a prorrogação do prazo anterior, fixado para 11 de dezembro, para dar mais tempo de preparação a Trump e à BBC para o julgamento.

As partes devem estar prontas para ir a julgamento até 3 de maio, destacou o magistrado.

O documentário da BBC em questão, "Trump: A Second Chance", juntou dois trechos distintos do discurso de Trump de 6 de janeiro de 2021, de forma que parecia que ele havia instado explicitamente seus apoiadores a atacar o Capitólio.

A multidão avançou para invadir a sede do Congresso em uma tentativa de impedir a certificação formal da vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais.

A BBC pediu desculpas pelo incidente, que provocou a demissão de vários executivos, mas nega ter causado qualquer dano real a Trump.

O presidente americano reivindica pelo menos 5 bilhões de dólares por uma acusação de difamação e uma quantia igual por outra acusação, baseada em uma lei de proteção ao consumidor da Flórida.

Kuntz rejeitou o pedido de arquivamento do processo por difamação apresentado pela emissora britânica, mas aceitou descartar a reivindicação baseada na lei de proteção da Flórida.

A BBC acusa Trump de tentar evitar seus esforços para obter seu depoimento sob juramento.

Trump transformou os ataques à imprensa em marca registrada de seus dois mandatos presidenciais, insultando repórteres e tentando proibir a entrada na Casa Branca de veículos que exibem reportagens críticas.

Veja também