ESTADOS UNIDOS Juiz que barrou Lei do Inimigo Estrangeiro nos EUA acusa Casa Branca de não cooperar com informações Uma nova audiência foi marcada para o fim do mês para analisar o decreto de Trump, suspenso por 14 dias

Em uma audiência sobre o uso da Lei de Inimigos Estrangeiros nesta sexta-feira (21), o juiz federal americano James Boasberg levantou dúvidas sobre a interpretação da Casa Branca para invocá-la, no último sábado, contra imigrantes venezuelanos suspeitos de envolvimento com a gangue Tren de Aragua, sugerindo uma “expansão sem precedentes” do seu significado original.

O magistrado também afirmou que investigará se o governo passou por cima de uma liminar, assinada por ele horas depois de a medida entrar em vigor, ao deportar centenas de imigrantes para El Salvador.

Segundo ele, Washington não tem cooperado com informações fundamentais para verificar se houve violação de uma ordem judicial explícita.

Invocada três vezes no passado, todas durante conflitos conflagrados, a Lei de Inimigos Estrangeiros permite a detenção e a expulsão arbitrária de cidadãos com base apenas na sua nacionalidade, sem precisar de aval da Justiça.

Para isso, o país precisa estar em estado de "guerra declarada" ou sendo alvo de uma "invasão" ou uma "incursão predatória" por parte de outro Estado.

No texto do decreto, Trump justificou a inédita invocação da medida em um período de paz alegando que "autoridades nacionais e locais venezuelanas cederam um controle (...) para organizações criminosas transnacionais, incluindo o Tren de Aragua" e que isso tinha como resultado "um Estado criminoso híbrido que está perpetrando uma invasão e incursão predatória nos Estados Unidos".

Linha do tempo

Assim que o decreto foi publicado, por volta das 15h do horário local, o governo enviou três aviões com imigrantes detidos nos EUA para uma prisão em El Salvador.

Logo em seguida, a União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU) entrou com uma ação judicial em nome de cinco venezuelanos para impedir o presidente de invocar a lei.

Pouco antes das 19h do horário de Washington, o juiz Boasberg publicou uma liminar suspendendo temporariamente a lei enquanto sua validade é apreciada. Na ocasião, havia dois aviões já a caminho de El Salvador. O magistrado, então, determinou que qualquer voo que tivesse saído dos Estados Unidos sob essa lei precisaria retornar.

— Seja como for, virando o avião ou de outra forma — ordenou Boasberg, de Washington, durante uma audiência emergencial.

“Oops… tarde demais”, escreveu o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, em uma postagem no X, referindo à decisão de Boasberg, seguido por um emoji representando "chorando de rir". Aliado de Trump, Bukele concordou em manter em suas prisões cerca de 300 imigrantes por ano ao custo de US$ 6 milhões (cerca de R$ 34 milhões).

Em postagem separada, Bukele postou um vídeo de três minutos que mostra homens algemados, sendo retirados das aeronaves durante a noite e encaminhados à prisão. O vídeo também mostra funcionários prisionais raspando a cabeça dos prisioneiros.

A Casa Branca tem se negado a fornecer informações sobre os horários de chegada e partida dos voos. Drew Ensign, advogado que representa o governo no caso, disse ao juiz que não tinha muitos detalhes operacionais a compartilhar, afirmando que descrevê-los representaria "questões de segurança nacional".

— O governo não está sendo cooperativo neste momento — disse Boasberg. — Vou descobrir se eles violaram minha ordem, quem ordenou isso e quais serão as consequências.

Em declarações anteriores, autoridades da Agência de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE, em inglês), disseram que dois dos voos deixaram o país antes da liminar ser publicada.

O terceiro teria partido depois, mas apenas com imigrantes com ordens finais de deportação, ou seja, que não estavam sendo deportados apenas com base na Lei de Inimigos Estrangeiros.

Todos os cinco homens representados pela ACLU foram acusados de ter vínculos com o Tren de Aragua, mas negam fazer parte da gangue. Segundo o processo, um dos homens foi preso porque um agente de imigração “erroneamente” acreditou que ele era membro do Tren de Aragua devido às suas tatuagens. Na audiência desta quarta, o juiz expressou preocupações com a falta de meios para os imigrantes contestarem a acusação de serem membros da gangue.

— As implicações políticas desse uso são assustadoras — afirmou o juiz. — Sob a interpretação do Departamento de Justiça, o presidente poderia alegar que qualquer pessoa está invadindo os Estados Unidos, justificando o uso de autoridade de guerra a qualquer momento.

A lei foi suspensa temporariamente por 14 dias ou “ou até nova ordem do tribunal”. O juiz marcou outra audiência no caso para o final deste mês.

Pedido de impeachment

Na terça-feira, Trump defendeu que o juiz Boasberg fosse destituído, afirmando que ele é "um lunático radical de esquerda" em um texto na sua rede social, Truth Social. "Este juiz, como muitos dos juízes corruptos com os quais sou forçado a lidar, deveria sofrer impeachment. Estou fazendo exatamente o que os eleitores pediram", acrescentou o presidente americano.

Em uma rara declaração pública para um membro da Suprema Corte americana, o seu presidente, John Roberts, repreendeu o republicano pelos ataques.

— Por mais de dois séculos, foi estabelecido que o impeachment não é uma resposta apropriada para discordâncias sobre uma decisão judicial — disse Roberts em uma declaração emitida pelo tribunal. — O processo normal de revisão de apelação existe para esse propósito.

Na segunda-feira, o Departamento de Justiça dos EUA já havia pedido a remoção do juiz do caso, segundo a agência Reuters.

Contexto histórico

Invocada durante a Guerra de 1812, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, diversas nacionalidades já foram alvo da medida no passado. Na Guerra de 1812 entre EUA e Reino Unido, britânicos foram designados como inimigos e monitorados pelas autoridades.

As detenções e deportações, no entanto, só começaram na segunda vez em que o recurso foi acionado, na Primeira Guerra Mundial, quando 480 mil pessoas de ascendência alemã, italiana e turca foram classificadas como inimigas. Dentre elas, 6,3 mil foram presas e 6 mil levadas para campos de concentração.

A terceira e última vez em que a lei foi invocada foi durante a Segunda Guerra Mundial. Na época, o então presidente Franklin Roosevelt designou pessoas de origem japonesa, alemã e italiana como inimigos.

Ao final da guerra, mais de 31 mil estrangeiros e suas famílias haviam sido levados para campos de concentração espalhados pelos EUA, incluindo refugiados judeus da Alemanha nazista. Dezenas de milhares foram deportadas, segundo o Arquivo Nacional americano.

Na época, a lei ainda inspirou um decreto paralelo imposto por Roosevelt que deslocou 120 mil cidadãos de origem japonesas para campos de concentração — entre eles, dois terços eram americanos e centenas eram crianças.

Ao todo, 157 mil pessoas foram internadas em campos de detenção americanos durante as duas guerras mundiais. Anos depois, a Casa Branca se desculpou publicamente por fazer uso da lei.

