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Brasil Juiz rejeita acusações de corrupção contra ex-presidente hondurenho Hernández Hernández "não teve enriquecimento patrimonial", explicou o magistrado

A Justiça de Honduras rejeitou nesta terça-feira (1º) as acusações de corrupção contra o ex-presidente Juan Orlando Hernández, já perdoado nos Estados Unidos pelo presidente Donald Trump de uma condenação por narcotráfico, informou o Judiciário.

Hernández, de 57 anos, que governou o país entre 2014 e 2022, era acusado pelo Ministério Público de participar do desvio de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,9 milhões) em recursos públicos para financiar sua campanha presidencial de 2013.

No entanto, um juiz rejeitou a acusação ao concluir que o ex-presidente “não autorizou” nem “administrou” esses recursos, que foram desembolsados pelo governo quando ele presidia o Congresso, disse aos jornalistas Carlos Silva, porta-voz do Judiciário.

Hernández “não teve enriquecimento patrimonial”, razão pela qual foi decretado o “arquivamento definitivo” do caso, acrescentou Silva, que também anunciou que o ex-presidente receberá sua carta de liberdade ainda nesta terça-feira.

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