Sex, 19 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta19/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EUA

Juiz rejeita processo de US$ 15 bilhões de Trump contra o The New York Times

Denúncia de 85 páginas apresentada por Trump em 15 de setembro contra o The New York Times é "inadequada e inadmissível", disse juiz Steven Merryday

Reportar Erro
Trump denuncia a publicação de um "livro depreciativo" sobre a origem de sua fortuna e "três artigos falsos, maliciosos, difamatórios e depreciativos" Trump denuncia a publicação de um "livro depreciativo" sobre a origem de sua fortuna e "três artigos falsos, maliciosos, difamatórios e depreciativos" - Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Um juiz federal da Flórida rejeitou, nesta sexta-feira (19), uma ação de difamação de US$ 15 bilhões (cerca de R$ 80 bilhões) movida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o The New York Times.

A denúncia de 85 páginas apresentada por Trump em 15 de setembro contra o The New York Times é "inadequada e inadmissível", pois viola regras processuais, declarou o juiz Steven Merryday em seu parecer.

"Está rejeitada com permissão para ser modificada em até 28 dias", em um formato não superior a 40 páginas, segundo o texto da decisão.

Leia também

• Trump marca reunião com Xi e anuncia "avanços" na negociação sobre TikTok

• Petróleo fecha em queda com novas sanções da UE à Rússia e falas de Trump sobre preço do óleo

• "As condições são inaceitáveis", diz Padilha ao desistir de viagem a NY após restrições de Trump

O juiz destacou o grande número de acusações e queixas infundadas contra o jornal.

No processo contra o jornal, quatro de seus jornalistas e uma empresa editora, Trump denuncia a publicação de um "livro depreciativo" sobre a origem de sua fortuna e "três artigos falsos, maliciosos, difamatórios e depreciativos".

O jornal americano respondeu afirmando que o processo é "infundado". "Não se baseia em nenhuma reivindicação legal legítima e seu único propósito é amordaçar e desencorajar o jornalismo independente", acrescentou.

Trump entrou com este processo após o The New York Times publicar artigos sobre uma suposta carta de aniversário que o presidente enviou em 2003 a Jeffrey Epstein, um empresário encontrado morto na prisão em 2019, antes de seu julgamento por exploração sexual.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter