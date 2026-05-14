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Organização das Nações Unidas Juiz suspende avaliações americanas contra especialista da ONU sobre palestinas Ao anunciar as avaliações, o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que Francesca Albanese havia recomendado ao Tribunal Penal Internacional que emitisse mandados de prisão contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu

Um juiz americano tentou na quarta-feira (14) a suspensão temporária das avaliações impostas no ano passado por Washington contra um especialista da ONU sobre os territórios palestinos ocupados.

A relatora especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU, Francesca Albanese, foi sancionada em julho de 2025, após criticar publicamente a política de Washington para Gaza.

Ao anunciar as avaliações, o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que Francesca Albanese havia recomendado ao Tribunal Penal Internacional que emitisse mandados de prisão contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Nascida na Itália, a especialista, que assumiu o mandato em 2022, enfrentou duras críticas de Israel e de alguns de seus aliados por suas denúncias e acusações de que o país está cometendo um "genocídio" em Gaza.

O juiz distrital federal Richard Leon concedeu uma ordem de suspensão preliminar das avaliações, segundo um documento judicial ao qual a AFP teve acesso.

“Proteger a liberdade de expressão ‘sempre’ é de interesse público”, escreveu Leon em um parecer anexado à decisão.

Albanese, que atualmente as avaliações americanas foram "calculadas para enfraquecer" sua missão, celebrou a decisão nas redes sociais.

Francesca Albanese is trying to stop a genocide. That is her crime.

The United States and Israel are trying to stop her – by destroying her life, her career, her family, and her voice.

The US has sanctioned UN Special Rapporteur @FranceskAlbs along with 8 ICC judges, 3 court… pic.twitter.com/9yMFyaXB3A — Courage International AISBL (@couragefound) May 13, 2026

“Agradeço à minha filha e ao meu marido por terem tomado a iniciativa de me defender, e a todos que ajudaram até agora”, afirmou Albanese em um comunicado no X.

Os relatores especiais da ONU, como Albanese, são especialistas independentes nomeados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, mas não falam em nome das Nações Unidas.

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