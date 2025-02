A- A+

EUA Juiz suspende plano de demissão em massa do governo Trump Mais de 40 mil funcionários públicos já haviam aderido à proposta, capitaneada por Elon Musk

Um juiz suspendeu nesta quinta-feira o plano de demissão voluntária proposto pelo governo de Donald Trump para dois milhões de funcionários públicos federais, que tiveram que escolher entre pedir demissão com oito meses de salário como indenização ou correr o risco de serem demitidos na hora, informaram vários meios de comunicação locais.

Um juiz federal em Massachusetts suspendeu o prazo da meia-noite para as saídas voluntárias e agendou uma nova audiência para segunda-feira, de acordo com o Washington Post.

O bloqueio acontece após a Federação Americana de Funcionários do Governo e vários outros sindicatos entrarem com uma ação no Tribunal Distrital dos EUA em Massachusetts na terça-feira, pedindo a restrição temporária da medida.

No processo, os sindicatos exigem que "o governo articule uma política que seja legal, em vez de um ultimato arbitrário, ilegal e de curto prazo que os trabalhadores talvez não consigam fazer cumprir".

