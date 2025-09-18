Qui, 18 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta18/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ESTADOS UNIDOS

Juíza americana ordena expulsão de líder estudantil pró-Palestina

Mahmoud Khalil nasceu na Síria, filho de pais palestinos, mas é residente legal permanente nos Estados Unidos, casado com uma cidadã e pai de um filho nascido no país

Reportar Erro
Mahmoud Khalil, nascido na Síria e residente legal permanente nos Estados Unidos, é líder de vários protestos estudantis pró-PalestinaMahmoud Khalil, nascido na Síria e residente legal permanente nos Estados Unidos, é líder de vários protestos estudantis pró-Palestina - Foto: Kena Betancur / AFP

Uma juíza dos Estados Unidos ordenou a deportação de Mahmoud Khalil, líder de vários protestos estudantis pró-Palestina, para a Argélia ou Síria por irregularidades em seu pedido de permissão de residência, segundo documentos judiciais apresentados na quarta-feira.

"Ordena-se que o demandado seja removido dos Estados Unidos para a Argélia ou, alternativamente, para a Síria", escreveu a juíza Jamee Comans em um documento judicial.

A ordem, com data de 12 de setembro, aponta a falta de informações completas na solicitação migratória de Khalil.

"Não foi um descuido de um solicitante desinformado e sem instrução... este tribunal conclui que o demandado deturpou intencionalmente fatos materiais", acrescenta o documento.

Khalil, em comunicado à União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU), respondeu que "não é nenhuma surpresa que o governo Trump continue adotando retaliações" contra ele por exercer o direito à liberdade de expressão.

Leia também

• Gana receberá imigrantes da África Ocidental deportados pelos EUA

• Ex-ministro deportado dos EUA é preso ao chegar à Bolívia

• Tribunal de apelações bloqueia uso de lei de 1798 por Trump para deportações

O líder estudantil nasceu na Síria, filho de pais palestinos, mas é residente legal permanente nos Estados Unidos, casado com uma cidadã e pai de um filho nascido no país.

Ele foi detido em março e passou três meses privado de sua liberdade enquanto enfrentava uma possível deportação.

O ex-aluno da Universidade de Columbia foi um dos líderes mais visíveis dos protestos pró-Palestina nos campi universitários dos Estados Unidos contra a condução de Israel de sua guerra em Gaza contra o movimento islamista Hamas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter