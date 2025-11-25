A- A+

Direito Juíza Ana Claudia Brandão lança segunda edição de e-book sobre direito e saúde A segunda edição do "Direito e saúde: uma jornada de reflexão e orientação" reúne as colunas publicadas pela magistrada de forma quinzenal na Folha de Pernambuco, em 2024.

A juíza Ana Claudia Brandão lançou a segunda edição do e-book "Direito e saúde: uma jornada de reflexão e orientação".

A segunda edição do e-book reúne as colunas publicadas pela magistrada de forma quinzenal na Folha de Pernambuco, em 2024.

A ideia da segunda edição ocorreu com a boa repercussão da versão publicada no ano anterior. Apesar das das colunas serem publicadas quinzenalmente, a juíza considera que o e-book foi procurado por trazer uma compilação dos artigos.

"Ficou mais fácil das pessoas consultarem todos os artigos, ao invés de ficarem fazendo buscas. De fato teve uma boa receptividade, tanto na área de direito como de saúde. Como a primeira edição foi uma experiência exitosa, resolvemos fazer uma compilação das colunas de 2024", disse em entrevista à Folha de Pernambuco.

As publicações do e-book abordam temas voltados para o direito e saúde. Segundo Ana Claudia Brandão, o tema que recebeu maior destaque no ano passado foi a questão da judicialização da saúde.

O tema, que segue em alta, foi impactado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o fornecimento de medicamentos de alto custo para doenças raras que não estão incorporados ao SUS.

"Fez um filtro muito grande para que o SUS fosse obrigado a fornecer esses medicamentos. Isso mudou radicalmente a figura da judicialização da saúde no Brasil contra o SUS, em termos de medicamentos. Fez uma diferenciação do que foi alto custo a partir de 210 salários mínimos. Então, eu acho que esse foi um assunto que precisou de muito esclarecimento", analisou.

Além da produção dos e-book, a juíza ressalta que o trabalho de divulgação dos direitos na área da saúde por meio de colunas na Folha de Pernambuco é gratificante.

"É um canal de comunicação que as pessoas têm fácil acesso, consegue chegar nas diversas camadas sociais. Nada melhor do que um jornal de grande alcance para atingir a população que precisa saber do seu direito. Eu costumo dizer que saúde é um tema que interessa a todo mundo", completou.

O e-book "Direito e saúde: uma jornada de reflexão e orientação", da juíza Ana Claudia Brandão pode ser comprado clicando neste link ou pelo QR Code da foto.

