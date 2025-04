Juíza anula ordem de captura contra Evo Morales na Bolívia

A- A+

Bolívia

Uma juíza da Bolívia anulou a ordem de captura contra o ex-presidente Evo Morales por suposta prática de tráfico de pessoas, em um caso relacionado ao abuso de uma menor durante seu mandato, segundo uma decisão divulgada nesta quarta-feira.

O Ministério Público havia ordenado em outubro a prisão do líder indígena de 65 anos, que desde então se refugiou em seu bastião político na região cocaleira do Chapare. "Fica sem efeito qualquer mandado de rebeldia e ordem judicial de apreensão", afirma a decisão emitida pela juíza penal Lilian Moreno.

De acordo com o Ministério Público, Evo começou um relacionamento com uma jovem de 15 anos em 2015, quando ele era presidente, e os pais dela consentiram a união em troca de benefícios. O relacionamento resultou no nascimento de uma filha um ano depois.

Segundo a investigação, os pais da menor a inscreveram na "guarda juvenil" de Morales "com o único objetivo de ascender politicamente e obter benefícios [...] em troca de sua filha menor".

