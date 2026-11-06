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Internacional Juíza bloqueia gigantesco projeto de Arco do Triunfo de Trump Principal queixa é a localização da estrutura de 76 metros de altura: ao lado do venerado Cemitério Nacional de Arlington, local onde foram enterrados centenas de milhares de militares americanos

Uma juíza federal dos Estados Unidos bloqueou na quinta-feira (5) o gigantesco projeto de Arco do Triunfo promovido pelo presidente Donald Trump, o que coloca em dúvida o futuro da obra, poucas horas após uma comissão pública ter aprovado o projeto.

A juíza distrital Tanya Chutkan, que supervisiona o caso, determinou que o governo Trump não pode iniciar a construção do monumento por duas semanas, enquanto o tribunal avalia as contestações sobre sua legalidade.

A Comissão Nacional de Planejamento da Capital (NCPC) aprovou na quinta-feira (5), por 8 votos a 4, o projeto, apesar de ter ouvido durante horas os depoimentos de dezenas de opositores que questionavam sua validade e finalidade.

A principal queixa é a localização da estrutura de 76 metros de altura: ao lado do venerado Cemitério Nacional de Arlington, local onde foram enterrados centenas de milhares de militares americanos.

O gigantesco monumento seria muito mais maior que o Arco do Triunfo de Paris, no qual é inspirado. Também seria maior que o Memorial Lincoln, do outro lado do rio Potomac.

Os quatro comissários que votaram contra o projeto solicitaram o adiamento da decisão, apontando preocupações jurídicas, a falta de uma verba aprovada pelo Congresso para financiar o projeto e dúvidas sobre as afirmações do secretário de Defesa, Pete Hegseth, sobre o uso militar do arco.

Mas a maioria do painel, controlado por aliados de Trump, votou contra o adiamento e o governo afirmou que seu objetivo era iniciar as obras imediatamente.

Obras de Trump

A decisão de Chutkan está de acordo com a opinião de veteranos militares e dos procuradores-gerais de Washington e da Virgínia, que haviam apresentado uma ação para impedir a construção do arco.

Desde seu retorno à Casa Branca em janeiro de 2025, Trump estimula projetos de construção e reformas para impor sua marca em Washington.

Entre as obras mais famosas está um salão de baile na Casa Branca, para o qual o magnata republicano mandou demolir uma ala inteira da mansão presidencial.

A Suprema Corte decidiu, por fim, que o autor da ação apresentada para interromper o projeto não tinha legitimidade.

Outra obra importante é a reforma do espelho d'água no National Mall. Trump também propôs reformar o East Potomac Golf Links, um histórico campo de golfe de Washington, derrubando centenas de árvores, mas um juiz interrompeu o projeto.

Na quinta-feira, Trump assinou um texto que declarou o Salão Oval da Casa Branca um "monumento histórico".

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