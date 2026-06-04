A- A+

justiça Juíza cita personalidade insidiosa, cobrança por "mãe perfeita" e reação social no caso Henry Borel Julgamento encerrado durante a última madrugada condenou Jairinho a 43 anos de prisão, e concedeu perdão a Monique Medeiros

O relógio já marcava 1h56 desta quinta-feira, entrando no 11º dia de julgamento, quando a juíza titular do 2º Tribunal do Júri, Elizabeth Machado Louro, terminou de ler a sentença que condenou Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, e concedeu o perdão judicial a Monique Medeiros da Costa e Silva.

O ex-casal estava sentado no banco dos réus pela morte de Henry Borel em março de 2021, menino que tinha 4 anos na ocasião. Além da descrição do perfil do ex-vereador, a magistrada também mencionou o papel em que a mulher é colocada na sociedade ao falar sobre o "linchamento" sofrido pela mãe de Henry nos últimos anos. Confira abaixo as frases da sentença:

Personalidade de Jairinho

Último a ser ouvido durante o julgamento, Jairinho foi condenado a 43 anos, 9 meses e 20 dias por homicídio qualificado, tortura e coação no curso do processo. Além disso, o ex-vereador do Rio irá pagar uma indenização de R$ 400 mil a Leniel Borel, hoje vereador, pai de Henry, por danos morais.

Durante a leitura da sentença, Elizabeth Louro destacou o seguinte:

Jairinho tem "personalidade insidiosa, perfeitamente apta ao engano e à dissimulação" ("insidioso" é equivalente a "traiçoeiro", com gentileza simulada para esconder natureza truculenta);

O réu condenado agiu com "violência desproporcional";

A magistrada mencionou ainda a "rara e desemesurada covardia" de Jairinho.

Sociedade "desproporcional" com Monique

Já Monique foi condenada a 1 ano e 4 meses de prisão pelo crime de tortura, mas o entendimento da juíza titular do 2º Tribunal do Júri foi que esse tempo já foi cumprido durante a prisão preventiva da ré. Já a acusação de homicídio doloso foi desclassificada para homicídio culposo, com o perdão judicial aplicado pela magistrada, que fez um forte discurso sobre o papel da mulher na sociedade.

— O papel culturalmente reservado à mulher nos moldes arcaicos não só dela exige ser mãe, mas muito além: a mãe perfeita. Mãe suficiente não basta — afirmou Elizabeth Louro, que entendeu que a mãe de Henry já sofreu um castigo severo o suficiente.

Fala de magistrada: ‘Fosse um pai, nem sequer teria sido processado,’ diz juíza ao conceder perdão judicial a Monique Medeiros

Confira as frases da magistrada:

A "reação desproporcional e desmesurada da sociedade em geral em face da conduta" de Monique foi destacada por Elizabeth Louro;

Para a juíza, tratou-se de um atitude "claramente discriminatória de gênero, influenciada pela cultura patriarcal";

"Fosse um pai e não a mãe na mesma situação, nem sequer teria sido ele processado", avaliou a magistrada;

Houve um "massacre nas redes sociais" contra Monique Medeiros, uma perseguição à sua honra, pelo entendimento da juíza.

Mais de uma semana de julgamento

A decisão foi anunciada após dez dias de julgamento, marcados por dezenas de depoimentos, confrontos entre acusação e defesa, exibição de vídeos, laudos periciais e os interrogatórios dos dois réus.

Durante todo o processo, a acusação sustentou que Jairinho submeteu Henry a sucessivas agressões que culminaram na morte da criança e que Monique tinha conhecimento das violências praticadas contra o filho. As defesas negaram as acusações.

Os advogados de Jairinho defenderam sua inocência e questionaram a investigação. Já a defesa de Monique sustentou que ela não tinha conhecimento das agressões e foi vítima de violência psicológica e manipulação dentro da relação.

Ao fim do julgamento, a defesa de Jairinho alegou uma "série de nulidades" e afirmou à imprensa que vai recorrer, em prol da anulação do júri e a marcação de um novo julgamento ao ex-vereador.

A caminho da Região dos Lagos: Rodovia Amaral Peixoto terá 133 radares em 200 quilômetros; multas começam este mês

Já o perdão a Monique — que teve sair do presídio ainda nesta quinta-feira — também gerou reações na saída do tribunal. O promotor Fábio Vieira, do Ministério Público do Rio, disse que irá recorrer dessa decisão, entendendo que a mãe de Henry também deveria ter sido condenada por homicídio doloso.

Leniel Borel, pai de Henry, por sua vez, classificou como um "absurdo" o entendimento da juíza sobre Monique ser alvo de "misoginia".

— Mataram meu filho mais uma vez — declarou Leniel.

Está presa: Acusada de fraude milionária, falsa advogada teria dado golpe em ONG para comprar ursos e ovelhas de pelúcia

Veja também