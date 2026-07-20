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EUA Juíza da Califórnia suspende compra da Warner Bros. Discovery pela Paramount Skydance Para a justiça, a fusão implica riscos à livre concorrência e pode gerar impactos para os consumidores

Uma juíza federal de Oakland, na Califórnia, atendeu a um pedido de urgência, solicitado nesta segunda-feira (20) a suspensão da compra do grupo de mídia Warner Bros. Discovery (WBD) pela rival Paramount Skydance, enquanto se aguarda uma análise completa do caso, segundo um documento judicial consultado pela AFP.

Procuradores-gerais de doze estados americanos, liderados pela Califórnia, contestaram judicialmente a aquisição, que avalia o WBD em US$ 110 bilhões, incluindo, e argumentam que a fusão de duas empresas representativas representaria um risco para a livre concorrência e para os consumidores.

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