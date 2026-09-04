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Internacional Juíza dos EUA estende suspensão de restrição de Trump ao voto pelo correio O governo recorreu à Suprema Corte na tentativa de derrubar a medida

Uma juíza federal dos Estados Unidos estendeu nesta sexta-feira (4) a suspensão da ordem executiva do presidente Donald Trump para restringir o voto por correio, em um novo capítulo de uma disputa judicial às vésperas das eleições de meio de mandato de novembro.

A juíza distrital Indira Talwani emitiu uma medida cautelar que impede o Serviço Postal dos Estados Unidos (USPS, na sigla em inglês) de executar um plano que, segundo seus críticos, restringiria a distribuição das cédulas de votação por correio.

Talwani já havia emitido anteriormente uma ordem temporária para bloquear a implementação das restrições pelo Serviço Postal, após uma ação movida por estados governados por democratas. O governo recorreu à Suprema Corte na tentativa de derrubar a medida.

O decreto de Trump exigiria a elaboração de listas de eleitores habilitados e determinaria que o USPS entregasse as cédulas apenas aos votantes que constassem nesses registros.

A juíza afirmou que não há tempo suficiente antes das eleições para implementar os novos procedimentos. Segundo ela, as mudanças ameaçam “privar do direito ao voto milhões de cidadãos dos Estados Unidos que pretendem votar pelo correio”.

A Carolina do Norte começou nesta sexta-feira a enviar as cédulas para votação por correspondência, e outros estados devem fazer o mesmo nos próximos dias.

Trump assinou a ordem executiva em março, alegando, sem apresentar provas, que esse método de voto é vulnerável a fraudes. No entanto, ele próprio já o utilizou diversas vezes, incluindo no mês passado, quando votou por correio nas primárias republicanas da Flórida.

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