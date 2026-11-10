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FAMÍLIA REAL Juíza dos EUA pede exame psiquiátrico ao pai de Meghan Markle O pai da duquesa de Sussex foi detido por agentes do FBI na residência de idosos onde vivia em Lakeland, na Florida

Uma juíza americana ordenou que o pai de Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, passe por um exame psiquiátrico após a sua detenção por presumida posse de material pornográfico infantil.

Thomas Markle, com quem Meghan cortou toda a relação desde o seu casamento com Harry, em 2018, compareceu na sexta-feira a um tribunal em Tampa, na Florida.

Na ordem consultada nesta terça-feira pela AFP, datada de sexta-feira, a juíza Lindsay Griffin invoca o "estado de saúde", a "idade avançada" (82 anos) e a "falta de memória" de Markle para justificar o exame psiquiátrico.

O pai da duquesa de Sussex foi detido por agentes do FBI na residência de idosos onde vivia em Lakeland, na Florida.

O Departamento de Justiça afirmou que, presumivelmente, "guardava material de abuso sexual infantil (CSAM), incluindo fotografias sexualmente explícitas de si próprio com meninas pré-púberes, em dois depósitos na zona de Los Angeles que alugou durante quase duas décadas".

As autoridades das Filipinas e do México também investigam a descoberta de material de abuso sexual infantil em dispositivos e depósitos presumivelmente ligados a Markle.

A juíza de Tampa afirmou que tinha encontrado "motivos razoáveis para acreditar" que Markle sofria de uma condição "que o incapacitava mentalmente ao ponto de ser incapaz de compreender a natureza e as consequências do processo contra si ou de colaborar de forma adequada na sua defesa".

Por isso, pediu um relatório sobre o estado mental do acusado antes de 20 de novembro.

Meghan Markle declarou no mês passado que se sentia "profundamente consternada" pelas acusações de que o seu pai possuía imagens de abusos sexuais a menores.

Se for declarado culpado, o pai de Meghan poderá enfrentar uma pena de até 20 anos de prisão.

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