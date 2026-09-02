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INTERNET Juíza dos EUA rejeita tentativa de separar negócio de publicidade do Google Magistrada optou por estabelecer um conjunto de normas que regem a atuação do Google no mercado publicitário

Uma juíza dos Estados Unidos rejeitou, nesta quarta-feira (2), um pedido para obrigar o Google a vender uma divisão de seu negócio de publicidade digital, frustrando a tentativa do governo de desmantelar parte do império publicitário da empresa.

Em uma decisão judicial, a juíza Leonie Brinkema, do tribunal federal de Alexandria (Virgínia), optou por estabelecer um conjunto de normas que regem a atuação do Google no mercado publicitário.

Esta é a segunda vez nos últimos anos que um juiz federal se recusa a desmembrar parte dos negócios do Google. Em 2025, outro juiz rejeitou um pedido para obrigar a empresa a vender seu navegador Chrome em um caso separado sobre monopólio de buscas online.

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