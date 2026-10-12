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EUA Juíza ordena suspender corte de árvores em campo de golfe que Trump quer renovar A juíza Ana Reyes atendeu ao pedido de ambientalistas alarmados com a derrubada

Uma juíza federal dos Estados Unidos ordenou, nesta segunda-feira (12), a suspensão da derrubada de árvores em um campo de golfe de Washington, um dos muitos projetos impulsionados pelo presidente Donald Trump para remodelar a capital, depois que centenas delas foram cortadas.

A juíza Ana Reyes atendeu ao pedido de ambientalistas alarmados com a derrubada, segundo eles, de cerca de 500 árvores no sábado e com o anúncio de que centenas mais seriam cortadas ao longo da semana.

"O Tribunal ordena aos réus que interrompam toda remoção de árvores no campo de golfe East Potomac", afirmou em uma breve decisão. A magistrada também convocou uma audiência de emergência por videoconferência a fim de ouvir os argumentos de ambas as partes, especialmente sobre a falta de um aviso razoável por parte do governo, que só informou ao tribunal e à outra parte sobre suas intenções no fim da noite de sexta-feira.

Trump, entusiasta do golfe, quer renovar o campo, que considera deteriorado, e sustenta que no futuro ele poderia sediar grandes torneios.

Desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro de 2025, o republicano promoveu uma série de projetos de construção e renovação para deixar sua marca em Washington. Segundo afirmou, ele busca devolver o esplendor a uma capital que seus antecessores teriam negligenciado.

No entanto, a oposição democrata o acusa de desperdiçar recursos públicos para alimentar sua própria vaidade, e vários desses projetos são alvo de disputas judiciais.

Entre eles está o monumental salão de baile que mandou construir na Casa Branca, obra que implicou em demolir uma ala inteira da residência presidencial, assim como a renovação do Kennedy Center, o centro cultural e de espetáculos de Washington, onde quer que seu nome seja exibido.

Trump reconheceu essa motivação pessoal em uma entrevista publicada no início de setembro.

"Ninguém vai fazer isso depois que eu tiver ido embora. Quando eu sair daqui, ninguém vai fazer", declarou à New York Magazine, ao ser questionado se havia colocado em marcha todos esses projetos em busca de sua própria glória.

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