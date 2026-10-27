A- A+

Estados Unidos Juíza suspende projeto de campo de golfe de Trump em Washington Ana Reyes deu razão a ativistas ambientais que manifestaram preocupação com a derrubada de quase 500 árvores no local e com o projeto das autoridades de cortar centenas mais

Uma juíza federal dos Estados Unidos suspendeu na segunda-feira (26), até nova ordem, a derrubada de árvores em um campo de golfe em Washington, um dos projetos de renovação da capital americana impulsionados por Donald Trump, depois que centenas já haviam sido cortadas.

O presidente, um ávido praticante de golfe que possui campos em todo o mundo, queria reformar o East Potomac Golf Links, em Washington, público e com tarifas acessíveis, para transformá-lo em uma instalação com capacidade para receber torneios importantes.

Os trabalhos iniciais de reforma avançaram, apesar da ação iniciada por um grupo ambientalista e da oposição dos golfistas locais, que argumentam que o campo, com 100 anos de existência, é um dos poucos lugares onde podem treinar a um bom preço.

"O tribunal proíbe o governo de derrubar ou danificar mais árvores no campo de golfe de East Potomac e ordena que emita um aviso por escrito com 10 dias úteis de antecedência antes de qualquer modificação irreversível do local", afirma na decisão judicial.

Após ordenar inicialmente a suspensão de forma temporária, a juíza Ana Reyes voltou a dar razão aos defensores do meio ambiente.

Em 10 de outubro, os ativistas manifestaram preocupação com a derrubada de quase 500 árvores no local e com o projeto das autoridades de cortar centenas mais.

Veja também