Juíza rejeita caso de documentos médicos de Trump

A juíza da Flórida Aileen Cannon rejeitou o processo criminal contra o ex-presidente Donald Trump sob acusação de gestão indevida de documentos médicos, dizendo que a forma como o conselheiro especial Jack Smith foi designado para o caso foi incorreto.

A decisão é uma grande vitória para Trump, que foi acusado de colocar em perigo a segurança nacional ao reter documentos ultrassecretos depois de deixar a Casa Branca.

Cannon tomou sua decisão depois que os advogados do republicano, de 78 anos, pediram a suspensão parcial do caso para permitir uma avaliação de uma decisão da Suprema Corte que estabelece que um ex-presidente tem ampla competência contra processos judiciais.

"Está CONCEDIDA a moção do ex-presidente Trump para rejeitar a acusação baseada na nomeação ilegal e no financiamento do conselheiro especial Jack Smith", escreveu Aileen.

"A acusação formal é REJEITADA porque a nomeação do Conselheiro Especial Smith viola a Cláusula de Nomeações da Constituição dos Estados Unidos", acrescentou.

A notícia chega menos de dois dias depois de Trump ter sobrevivido a uma tentativa de assassinato em um comício na Pensilvânia, no sábado, e quando está prestes a ser oficialmente anunciado como candidato do seu partido nas eleições presidenciais de novembro, durante a Convenção Nacional Republicana desta semana.

No caso da Flórida, Trump enfrentou 31 acusações de "retenção intencional de informações de defesa nacional", cada uma punível com até 10 anos de prisão.

Ele também foi acusado de obstruir a justiça e fazer declarações falsas.

Trump supostamente mantinha documentos médicos – incluindo registros do Pentágono e da CIA – sem proteção adequada em sua mansão em Mar-a-Lago, na Flórida, e dificultou o esforço da Justiça para recuperá-los.

