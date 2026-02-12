A- A+

CARNAVAL 2026 Juizado do Folião assegura atendimento judicial em mais uma edição no Galo da Madrugada Francisco Bandeira de Mello, presidente do TJPE, determinou mais uma edição do juizado durante a festividade por meio do ato de Nº464

O Juizado do Folião funciona neste sábado (14), nos festejos do Galo da Madrugada, na área central do Recife, das 13h às 21h, com atendimento ao público externo durante todo o desfile.

Na última segunda-feira (9), devido a intensidade da festa, reconhecida como o maior bloco carnavalesco do mundo, o presidente do TJPE, desembargador Francisco Bandeira de Mello, determinou, por meio do ato N°464, mais uma edição do juizado durante o evento.

É no contexto do Galo da Madrugada, festa que arrasta milhões de foliões pelas ruas do Recife todos os anos, que surge o Juizado do Folião: uma iniciativa criada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), por meio da Coordenadoria de Juizados Especiais, que leva atendimento judicial direto ao circuito da folia.

Essa é uma tentativa de oferecer soluções rápidas a conflitos simples durante o carnaval, marcado pela grande circulação de pessoas e consumo de serviços, onde surgem, também, situações que demandam mediação, orientação e resposta rápida do Poder Jurídico.

Com foco na solução rápida de conflitos de menor potencial ofensivo e demandas cíveis simples, a iniciativa assegura o acesso à Justiça mesmo nos momentos de maior movimentação da cidade.

Instituído em regime de plantão judiciário, o serviço é ofertado por meio de uma estrutura itinerante, organizada em dois polos estratégicos: o Polo I, localizado no térreo do Fórum Thomaz de Aquino, no bairro de Santo Antônio; e o Polo II, instalado na Estação Central do Metrô do Recife, no bairro de São José.

Entre as demandas atendidas estão situações comuns no contexto de grandes eventos, como conflitos relacionados ao consumo, como divergência na conta de bares ou estabelecimentos, desacordos entre foliões, prejuízos a bens de terceiros e casos envolvendo ingressos falsos.

O serviço também pode receber denúncias de perturbação do sossego, de pequenos furtos, desentendimentos e de outras questões de menor potencial ofensivo, cujas soluções podem ser alcançadas no local, de forma estratégica.

A coordenadora-geral dos Juizados Especiais, juíza Fernanda Chuahy, ressalta que a atuação conjunta possibilita a resolução imediata dos conflitos no próprio local.

“O Poder Judiciário estará presente em mais uma edição do bloco Galo da Madrugada para garantir que eventuais delitos de menor potencial ofensivo e demandas envolvendo direitos do consumidor sejam conhecidos e julgados em tempo real", destacou.

É importante destacar que denúncias envolvendo violência doméstica, violência contra a mulher ou qualquer situação que configure risco à integridade física ou sexual não são tratadas diretamente no Juizado.

Nesses casos, o atendimento deve ser realizado pelos órgãos competentes de proteção às vítimas, como as unidades da Delegacia da Mulher e varas criminais, que atuam em regime de plantão durante o Carnaval. Para casos urgentes de violência ou risco à vida, a recomendação é avisar imediatamente às forças policiais mais próximas ou acionar o número 190.

"Atuaremos em dois polos com magistrados, servidores e membros da Defensoria Pública, Ministério Público e Polícias Civil, Técnica e Militar, em parceria", pontuou.

O serviço permanece disponível durante o desfile, garantindo suporte aos foliões e uma experiência mais segura.

Serviço: Juizado do Folião no Galo da Madrugada

Atendimento : 13h às 21h

Endereços :

Fórum Thomaz de Aquino - Avenida Martins de Barros, nº 593, Bairro de Santo Antônio Estação Central do Metrorec - Rua Floriano Peixoto, s/n, Bairro de São José

