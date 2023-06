A- A+

SÃO JOÃO 2023 Juizado do Forró começa os trabalhos no São João de Caruaru, neste sábado (3)

Com o São João chegando, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) determinou que o Juizado Especial Itinerante Cível e das Relações de Consumo e Criminal, que ganha a versão Juizado do Forró durante o período, entre em vigor em Caruaru, no Agreste do Estado, a partir do próximo sábado (3).

A medida tem como objetivo promover, através do uso de advogados e estudantes, a resolução de conflitos, além de solucionar denúncias nos casos de direito do consumidor e que sejam considerados de potencial ofensivo.

O plantão dos profissionais será no Espaço Cultural Tancredo Neves, que fica no complexo do Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, das 21h às 2h da madrugada, nos dias 3, 10, 11, 16, 17, 22, 24, 28 e 29 de junho e 1° de julho.

Participam da iniciativa o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Defensoria Pública, Secretaria de Defesa Social do Estado, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Seccional Caruaru e Prefeitura de Caruaru.



