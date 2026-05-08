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JUDICIÁRIO Juízes e servidores visitam Casa do Pão, no Recife, e fortalecem apoio a vulneráveis Cumprindo capacitação, integrantes do poder Judiciário ajudaram na distribuição do café da manhã

As cerca de 200 pessoas em situação de vulnerabilidade social que são atendidas pela Casa do Pão, no Centro do Recife, receberam a visita de servidores e juízes, na manhã desta sexta-feira (8). Eles auxiliaram na distribuição do tradicional café da manhã que é oferecido aos acolhidos.

Veja as imagens

Visita aconteceu na manhã desta sexta (8) | Fotos: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Visita aconteceu na manhã desta sexta (8) | Fotos: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

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Visita aconteceu na manhã desta sexta (8) | Fotos: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Visita aconteceu na manhã desta sexta (8) | Fotos: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Visita aconteceu na manhã desta sexta (8) | Fotos: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Visita aconteceu na manhã desta sexta (8) | Fotos: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Todos foram recebidos pelo arcebispo dom Paulo Jackson, da Arquidiocese de Olinda e Recife, instituição que mantém a Casa do Pão. O líder religioso ministrou um breve momento de reflexão, falando sobre a importância da caridade. Ele ainda relembrou a história da Casa do Pão, que tem três anos de fundação e distribui quase 400 refeições, diariamente, incluindo café da manhã e jantar.

“Isso é muito importante, porque dá uma sensibilidade especial à classe da magistratura. São homens e mulheres convidados a fazerem juízo das leis, mas, obviamente, a sensibilidade pessoal deles também pesa na hora do discernimento para tomada da decisão com sabedoria e equidade, levando em conta todas as circunstâncias que acontecem na nossa sociedade”, contou o religioso, em entrevista à Folha de Pernambuco.

A distribuição

Após a palavra de dom Paulo, por volta das 8h40, o café da manhã foi distribuído. As pessoas receberam um copo de café, com ou sem leite, um prato de cuscuz e salsicha, além de uma torrada e banana cozida. Ao final, foi distribuída uma geleia de goiaba como sobremesa. Logo em seguida, os juízes e servidores conheceram as instalações da Casa do Pão, no pavimento superior.

Segundo o juiz Tito Lívio, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), essa visita foi ocasionada para dar cumprimento à Resolução 425/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), através do curso de capacitação ‘Pop Rua Jud’, do qual ele também é facilitador. A oportunidade viabiliza a simplificação do atendimento à população vulnerável, garantindo o acesso à justiça humanizada.

“O ‘Pop Rua Jud’ é uma política judicial de atenção às pessoas em situação de rua. Visa garantir a essas pessoas um atendimento humanizado e efetivo acesso à justiça. É a culminância de uma capacitação. Não tem como nós, do Judiciário, garantirmos uma justiça humanizada e especializada sem conhecermos um pouco da teoria e da prática, que é o que estamos fazendo aqui hoje, para saber da trajetória e da realidade dessas pessoas”, declarou.

“É uma oportunidade valiosa de o Judiciário se aproximar dessa população e ter um olhar mais sensível para prestar atendimento mais humanizado. Por mais que tenhamos o contato, por meio dos processos, dentro dos gabinetes, esse encontro presencial traz uma outra dimensão e permite que a gente compreenda melhor essa realidade”, apontou a juíza Flávia Dantas, coordenadora do Comitê PopRua da Justiça Federal de Pernambuco (JFPE).

Beneficiados reconhecem

Juliana Trindade tem 45 anos. Ela recebe os alimentos da Casa do Pão há três anos e disse ter gostado da refeição. A beneficiada reconhece que a visita dos magistrados ao Restaurante Escola Dom Fernando Saburido foi necessária. Trindade espera que isso aconteça em outras oportunidades.

“A alimentação daqui é ótima. Se não fosse a Casa do Pão, a gente ficaria fraco, porque precisamos para todos os dias e assim a temos. Aqui tem tudo para nos oferecer, basta a gente se interessar no projeto. A visita dos juízes e servidores é muito importante para nós. Somos moradores de rua, mas também precisamos de apoio”, relatou.

João Frutuoso, 63, também é atendido pela Casa do Pão há muitos anos e se mostrou grato ao receber o café da manhã. Ele vive em situação de rua, mas se sente acolhido quando entra na instituição.

“Tudo que Deus manda é bom. Sem Ele, não somos nada. A Casa do Pão é assim. Sempre me considera e me respeita. Eu tenho um irmão que foi religioso, chegou a ser coroinha [pessoas que auxiliam o sacerdote no altar durante a missa e outras celebrações litúrgicas na Igreja Católica]. Fico feliz com a visita dos juízes. Que Deus abençoe cada um”, comentou.

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