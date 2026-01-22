A- A+

SAÚDE Juju do Pix passa por nova cirurgia para retirada de óleo mineral do rosto; entenda o procedimento A intervenção cirúrgica foi realizada nesta quarta-feira (21), em São Paulo

A criadora de conteúdo Juju do Pix, como é conhecida Juliana Oliveira, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, passou por novo procedimento nesta quarta-feira (21), em São Paulo, para remoção do óleo mineral enrijecido do rosto. Segundo o médico Thiago Marra, que tem acompanhado o caso de Juju, essa nova cirurgia foi pequena e teve como objetivo principal refinar as mudanças feitas no primeiro procedimento feito por ele.

O rosto de Juju passou a sofrer um inchaço intenso devido a uma complicação causada pela aplicação de 21 seringas de óleo mineral feita em uma clínica clandestina em 2017. Por isso, o médico passou a atender a criadora de conteúdo.

"É uma cirurgia de um refinamento pequenininho [...] e depois ainda tem outra. Vamos dar uma ajustadinha aqui no pontinho que abriu e tirar um pouquinho da papada", explicou Marra em uma publicação nas redes sociais.





Após a nova intervenção, de acordo com o médico, Juju já apresentou melhora e agora consegue abrir a boca com maior amplitude.

A cirurgia realizada em novembro de 2025, no Hospital Indianópolis, em São Paulo, foi realizada inicialmente para que a equipe, comandada pelo médico Thiago Marra, identificasse para onde o líquido havia se deslocado no rosto da mulher.

Para isso foi aplicada uma anestesia local na influenciadora, que teve a pele afinada para que os médicos conseguissem fazer o descolamento da região atingida pelo óleo mineral. Ainda, segundo os responsáveis, ela foi considerada uma operação de grande complexidade e serão necessárias novas tentativas de remoção.

