Julgado em Nova York, Trump faz campanha na Carolina do Norte

Pressionado por problemas judiciais, o ex-presidente americano Donald Trump comemora neste sábado (20) um comício na Carolina do Norte, seu primeiro grande ato de campanha desde o início de seu julgamento em Nova York.

A magnata republicana discursará em Wilmington, uma cidade deste estado fortemente disputada com o seu adversário democrata, Joe Biden, nas eleições presidenciais de 5 de novembro.

O homem que espera um retorno triunfal à Casa Branca está sendo julgado em Nova York por pagamentos ocultos à atriz pornô Stormy Daniels para completar seu silêncio sobre um caso extraconjugal antes da eleição de 2016, que venceu a democrata Hillary Clinton.

Trump, que denuncia uma "caça às bruxas", protestou diversas vezes contra o julgamento.

“Deveria estar na Pensilvânia e na Flórida agora, e em muitos outros estados, na Carolina do Norte, na Geórgia, em campanha”, disse ele indignado esta semana.

Na sexta-feira, ele voltou a atacar o juiz que conduz seu processo, histórico por ser o primeiro criminoso contra um ex-presidente dos Estados Unidos.

"Esta é uma interferência eleitoral a um nível nunca antes visto nos Estados Unidos", disse em sua plataforma Truth Social.

“Se não houver imunidade concedida a um presidente, qualquer presidente que deixar a carga será imediatamente acusado pelo partido adversário”, afirmou.

- Lado a lado -

Embora nenhum candidato presidencial democrata tenha vencido na Carolina do Norte desde Barack Obama em 2008, Biden acredita que tem chances neste estado.

Embora Trump tenha vencido duas vezes, em 2016 e 2020, Biden perdeu por pouco na última eleição.

O democrata tenta aproveitar os problemas legais de seu oponente, ocupado com a Justiça vários dias por sema e prepara o terreno.

Na terça-feira, esteve em sua cidade natal, Scranton, na Pensilvânia, também um estado muito disputado e crucial para as eleições de novembro.

Embora haja muito tempo para evitar comentar os problemas de Trump, Biden lançou uma flecha nesta semana, dizendo que estaria “muito ocupado neste momento”.

A Casa Branca garantiu que Biden não está acompanhando as notícias do processo, afirmando que o presidente “foca nos americanos”.

O julgamento coincide com o avanço de Biden nas pesquisas desde que fez seu discurso sobre o Estado da União, em março. Agora os dois candidatos estão lado a lado.

Mas Trump e seus apoiadores esperam obter vantagem da atenção midiática em torno de seu julgamento penal, contando que o fato oferece uma tribuna excepcional para fazer campanha.