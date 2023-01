Julgamento de Elon Musk por fraude começará na terça em San Francisco

A- A+

O julgamento de Elon Musk, acusado por investidores de escrever um tuíte fraudulento, começará na próxima terça-feira (17) em São Francisco, depois que um juiz rejeitou nesta sexta um pedido dos advogados do bilionário para retirar o caso da Califórnia.

O caso remonta ao verão de 2018, quando Musk afirmou em uma publicação do Twitter que tinha financiamento suficiente para abrir o capital da Tesla, uma mensagem que causou uma forte oscilação no preço das ações por alguns dias.

Em 10 de agosto, foi apresentada uma denúncia contra o diretor da empresa por ter "manipulado artificialmente o preço das ações da Tesla para arruinar completamente os investidores" que apostavam na queda do valor.

Quatro anos e meio depois, o último obstáculo ao julgamento parece ter sido removido.

A defesa argumentou que o magnata não conseguiu um julgamento imparcial em San Francisco, onde comprou o Twitter no final de outubro e foi amplamente criticado por suas decisões, desde a política de moderação de conteúdos da plataforma até as demissões em massa.

Em uma decisão anterior relacionada a este caso, o juiz considerou que o infame tuíte de 2018 poderia ser considerado "falso e enganoso".

A mensagem do chefe da Tesla o colocou em apuros com as autoridades. O regulador do mercado de capitais dos EUA (SEC, na sigla em inglês) considerou que Musk não havia fornecido evidências de seu financiamento e apresentou uma denúncia.

A SEC exigiu que ele renunciasse ao cargo de presidente do conselho de administração da Tesla, pagasse uma multa de US$ 20 milhões e, posteriormente, exigiu que seus tuítes diretamente relacionados às atividades da Tesla fossem pré-aprovados por advogados.

Musk voltou a tentar, na primavera, anular essa decisão, sem sucesso.

