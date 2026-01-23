A- A+

justiça Julgamento de Luigi Mangione por assassinato de executivo começa em setembro As alegações iniciais do julgamento começarão em 13 de outubro, caso o juiz exclua a pena de morte como possível sentença para Mangione

O julgamento contra Luigi Mangione, acusado de assassinar o CEO de uma das maiores seguradoras de saúde dos Estados Unidos, começará com a seleção do júri em 8 de setembro, segundo informaram meios de comunicação locais.

A vítima, Brian Thompson, diretor-executivo da UnitedHealthcare, morreu baleado em uma rua de Manhattan em 4 de dezembro de 2024, quando saía de seu hotel.

As alegações iniciais do julgamento começarão em 13 de outubro, caso o juiz exclua a pena de morte como possível sentença para Mangione. Caso contrário, o início poderá ser adiado para 11 de janeiro de 2027, segundo relataram a ABC News e a CBS.

Os promotores alegam que Mangione perseguiu Thompson antes de se aproximar por trás dele em Manhattan e atirar várias vezes com uma pistola com silenciador. Em seguida, teria fugido de bicicleta.

Mangione foi preso cinco dias depois em um restaurante de fast-food em Altoona, na Pensilvânia, a 370 quilômetros do local do crime.

O assassinato, captado em vídeo, chocou os Estados Unidos e expôs a insatisfação pública com o sistema de saúde privado que visa o lucro.

