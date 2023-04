A- A+

PERNAMBUCO Julgamento do acusado de jogar carro em árvore para matar ex-esposa deve se estender até terça (11) Ao longo da manhã e no início da tarde, testemunhas de acusação foram ouvidas e inquiridas pelas duas partes

O primeiro dia de julgamento de Guilherme José Lira dos Santos, acusado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) de jogar carro em árvore para matar a ex-exposa, Patrícia Cristina Araújo dos Santos, segue na tarde desta segunda-feira (10).

O caso aconteceu em novembro de 2018, na rua Fernandes Vieira, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. A mulher de 46 anos estava no banco do passageiro quando o veículo colidiu. Patrícia faleceu, e o condutor teve ferimentos leves. Após o ocorrido, Guilherme foi preso.

Ao longo da manhã e no início da tarde, testemunhas de acusação foram ouvidas e inquiridas pelas duas partes. A primeira foi Tereza Araújo, mãe da vítima; a segunda foi o irmão de Patrícia, Fernando Araújo Vanderlei, e, em seguida, foi ouvida uma amiga da vítima.

Às 15h04, a juíza Fernanda Moura, responsável pela condição do julgamento, determinou que as oitivas fossem interrompidas para um intervalo. O julgamento retorna às 16h30.

Durante o intervalo, Ana Clezia Ferreira, promotora do MPPE, que acusa Guilherme José de Lira, fez um balanço sobre os primeiros depoimentos. De acordo com ela, o Ministério Público sustentará em plenário o homicídio triplamente qualificado.

"Há um conjunto farto e sólido de provas, mas que o corpo de jurados, que é a sociedade recifense, vai ouvir, analisar, e decidir. Foram ouvidas testemunhas repetidas em plenário extremamente esclarecedores e coerentes com o que já haviam dito desde o inquérito policial, na fase de instrução, sem nenhuma contradição que traga nenhum prejuízo para o que o Ministério Público de Pernambuco tem trazido", afirmou a promotora.

De acordo com a juíza Fernanda Moura, após o intervalo, serão ouvidas as duas últimas testemunhas do MPPE.

Depois, o júri será suspenso e retornará na manhã de terça, às 9h, com as oitivas das cinco testemunhas de defesa.

Após o intervalo, Alexandre de Oliveira Luna, que teve um relacionamento com a vítima, foi ouvido. Segundo Alexandre, os dois trabalhavam juntos na mesma empresa e tinham uma relação profissional.

Em uma viagem a São Paulo, estreitaram o relacionamento. Ele afirmou que Patrícia não usava aliança e dizia que o relacionamento com o acusado já mostrava sinais de esgotamento. Os dois eram casados.

O acusado descobriu o relacionamento dos dois e, segundo a testemunha, ameaçou, por ligação, matar ele e as suas duas filhas. Na ocasião, Patrícia estava dormindo, e Guilherme teria acessado o celular dela sem permissão.

O júri popular acontece na 1ª Vara do Tribunal do Júri Popular da Capital, no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, em Ilha Joana Bezerra, no Recife.



