Julgamento do caso Marcos Laurindo é suspenso; júri popular será retomado na manhã da quarta (21)

Após quase 12 horas de julgamento, o júri popular do caso Marcos Laurindo foi suspenso na noite desta terça-feira (20). O caso será retomado às 9h desta quarta-feira (21) no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na Ilha de Joana Bezerra, no Centro do Recife.

Durante a primeira etapa foram ouvidas cinco testemunhas, entre elas, a mãe da vítima. Com 62 anos, Lúcia Conceição viu o filho ser morto a tiros por um policial militar.

O PM, identificado como Diogo Pereira de Barros, também prestou depoimento nesta terça-feira. Responsável pelos disparos, ele é réu por homicídio duplamente qualificado (motivo torpe por impor medo com uso de truculência, e não ter dado chance de defesa à vítima).

Além dele, o Ministério Público também acusa o PM Paulo Sérgio Reis da Silva, que estava na viatura ao lado de Diogo no momento do assassinato. O policial é réu por fraude processual.

Ao ser ouvido nesta terça, Paulo respondeu apenas aos questionamentos da juíza e se declarou inocente da acusação que pesa contra ele.

