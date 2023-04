A- A+

Caso Patrícia Santos Julgamento: Guilherme Lira dos Santos é condenado pelo assassinato da ex-esposa O veredito veio no quinto dia de júri popular, que aconteceu no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na capital pernambucana

O representante de vendas Guilherme José Lira dos Santos foi condenado a 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pelo assassinato da ex-esposa, Patrícia Cristina Araújo, crime que aconteceu em novembro de 2018, no Recife.

O veredito veio no quinto dia de júri popular, que aconteceu no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na capital pernambucana.

Por volta das 18h10 desta sexta-feira (14), após os debates entre a acusação — representada pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) — e a defesa de Guilherme, a juíza Fernanda Moura, que presidiu o julgamento, proferiu a sentença.

Depois da decisão do juri, a magistrada afirmou que houve homicídio doloso, com três circunstâncias qualificadoras, motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e feminicídio.

O feminicídio aconteceu em novembro de 2018. Na ocasião, Patrícia Cristina Araújo dos Santos, 46, estava no banco do passageiro quando o veículo colidiu na Rua Fernandes Vieira, no bairro da Boa Vista. A mulher faleceu e o condutor teve ferimentos leves. Após o caso, Guilherme foi preso.

