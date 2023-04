A- A+

JÚRI POPULAR Julgamento no Recife: cunhado do réu defende tese de "bom marido" para Guilherme José Julgamento chega ao terceiro dia consecutivo nesta quarta-feira (12)

A primeira testemunha de defesa apresentada nesta tarde de quarta-feira (12), no Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife, para o julgamento de Guilherme José Lira dos Santos foi o médico legista Saulo Padilha, cunhado do réu, que defendeu a argumentação de que Guilherme José era um "bom marido". O réu é acusado de jogar o carro em árvore para matar ex-esposa, Patrícia Cristina Araújo, em novembro de 2018 - a família da vítima,

Segundo garantiu Padilha, que é casado com a irmã do acusado, durante o tempo em que foi marido de Patrícia Cristina Araújo dos Santos, Guilherme era uma pessoa prestativa e um bom esposo.

O concunhado da vítima foi questionado se já havia presenciado algum tipo de comportamento agressivo ou abusivo entre Guilherme e Patrícia, e ainda se já teria visto manchas no corpo dela. Ele negou.

“Nunca me chamou atenção nenhuma violência não, nem na questão física nem na psicológica”, disse o médico.



"Na segunda-feira, a acusação falou da existência de um histórico de violência doméstica, e isso me surpreendeu, porque eu nunca vi algo do gênero. Nunca vi, nunca soube e algo nunca me chamou atenção", disse.

Durante a manhã desta quarta, Débora Barroca e Patrícia Borges foram as testemunhas de defesa ouvidas. Ambas moravam no mesmo condomínio do casal, no bairro de Apipucos.





Relembre o caso

Guilherme José Lira dos Santos é acusado pelo Ministério Publico de Pernambuco (MPPE) de jogar carro em árvore para matar ex-exposa no Recife, em novembro de 2018.

Na ocasião, Patrícia Cristina Araújo dos Santos, 46, estava no banco do passageiro quando o veículo colidiu na Rua Fernandes Vieira, no bairro da Boa Vista. A mulher faleceu e o condutor teve ferimentos leves. Após o caso, Guilherme foi preso.

O réu é julgado pelo crime de homicídio qualificado, cometido por “motivo torpe, mediante dissimulação ou recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”; ainda, leva-se em consideração a condição de gênero da vítima, o que caracterizaria o crime como feminicídio.

