A- A+

FÓRUM RODOLFO AURELIANO Julgamento no Recife: defesa do réu diz que "ele está com vontade de falar" Julgamento de Guilherme José Lira dos Santos está no quarto dia

Um dos momentos mais aguardados do julgamento de Guilherme José Lira dos Santos, acusado de matar a ex-esposa em uma colisão com o carro, no Recife, é o momento em que ele passará por interrogatório, previsto para esta quinta-feira (13). O julgamento, iniciado na última segunda-feira, está em seu quarto dia, no Fórum Rodolfo Aureliano, no bairro de Joana Bezerra, região central do Recife.

Segundo garantiu a bancada de defesa, Guilherme José está disposto a responder aos questionamentos e ansioso "para mostrar a verdade".

"O réu está com vontade de falar. Ele quer falar e mostrar a verdade dele. Quer se explicar aos verdadeiros destinatários", afirmou o advogado de defesa, Rawlinson Filho.



Mas antes do momento do interrogatório, quatro peritos criminais serão ouvidos. Neste instante, quem está na plenária é o perito Diego Henrique Leonel de Oliveira Costa, segundo da lista.

Caso não aconteça ainda nesta quinta-feira (13), o interrogatório do réu ficará para o dia seguinte, prazo que a defesa acredita não ser ultrapassado.



"De hoje para amanhã [sexta], a expectativa da defesa é de que (o julgamento) será encerrado e essa família seja reconstruída", complementou o advogado.

Veja também

rio de janeiro Defesa de ex-marido de Verônica Costa vai requerer na Justiça a apreensão do passaporte da vereadora