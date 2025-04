Juliana Teófilo Ongaratto viaja para Orlando para receber prêmio "President's Trophy Convention"

A- A+

Juliana Teófilo Ongaratto, especialista em sucessão patrimonial e referência no mercado financeiro, tem se destacado pelo seu trabalho e pela representatividade que traz para o estado de Pernambuco. Com uma carreira sólida e em constante crescimento, Juliana é referência de grandes empresários que buscam proteger e planejar o futuro de seus patrimônios e negócios. No próximo mês, embarca para os Estados Unidos, acompanhada do marido e dos filhos, para receber uma premiação de prestígio, sendo a única representante de Pernambuco na categoria Gold e a única mulher a ser consagrada nessa classificação, em evento no palco da Universal, em Orlando.

Em 2024, Juliana atingiu o maior faturamento do estado, na sua modalidade de negócio, um reflexo de sua dedicação e da confiança de seus clientes, conquistada ao longo dos anos. Para ela, esse reconhecimento é motivo de muito orgulho, pois acredita que, como mulher, mãe, esposa e empresária, é necessário um grande esforço e um propósito bem definido para superar desafios e entregar o melhor aos seus clientes.

Sua trajetória tem sido inspiradora, principalmente por se destacar em um mercado competitivo e predominantemente masculino, abrindo caminhos para a representatividade feminina no setor financeiro. Seu trabalho não só reflete talento e dedicação, mas também uma visão estratégica voltada para o futuro. Com especialização em sucessão patrimonial, Juliana tem sido uma peça-chave para empresários que buscam segurança e continuidade dos seus negócios e patrimônio.

