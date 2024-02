A- A+

Bahia Juliette 'brilha' em trio elétrico com Claudia Leitte em Salvador; veja vídeo Vencedora do BBB foi uma das convidadas especiais da cantora para desfile pelo circuito Dodô

Juliette foi uma das convidadas da cantora Claudia Leitte para o desfile do Bloco Largadinho, no circuito Dodô (Barra/Ondina), nesta terça-feira (13), pelo Carnaval de Salvador. A cantora e vencedora do Big Brother Brasil elegeu um look prateado para participar da festa e movimentou uma multidão de fãs ao se aproximar do trio elétrico.

Juliette no trio do Bloco Largadinho cantando o seu mais novo remix. Avisa que é sucesso! ️️



JULIETTE E CLAUDIA LEITTE pic.twitter.com/4TGnUEfni9 — Cactos Paraenses (@cactosparaenses) February 13, 2024

Neste Carnaval, a empresária e cantora Juliette também ganhou uma versão como boneco gigante em Olinda. A escultura está na Casa dos Bonecos Gigantes, no Carmo.

A inspiração para a roupa do boneco veio de uma das produções utilizadas por Juliette na sua participação no Big Brother Brasil, em 2021. Ela foi a campeã do programa.

