Juliette congela óvulos para poder engravidar: até que idade a mulher pode fazer o tratamento?

O congelamento de óvulos tem se tornado uma prática cada vez mais comum entre as mulheres durante o pico da sua vida reprodutiva, isto é, entre os 20 e 30 anos. Um exemplo disso é a ex-BBB Juliette, que congelou seus óvulos nesta segunda-feira (11). Esta é uma estratégia para a preservação da fertilidade utilizada por quem decidiu adiar a gestação seja por motivos pessoais, emocionais, financeiros ou profissionais.

De acordo com Rodrigo Rosa, ginecologista obstetra especialista em reprodução humana, o congelamento dos gametas femininos oferece uma chance de preservá-los antes que eles se esgotem após a queda gradual da fertilidade feminina. Não existe uma idade contraindicada para o congelamento, mas o ideal é que seja realizado até os 35 anos, pois as taxas de sucesso são maiores.

Como funciona o congelamento de óvulos?

Desde a retirada até o fim do processo, leva em torno de três semanas no total. Os estágios iniciais apresentam semelhança com a fertilização in vitro, incluindo: uma a duas semanas de pílulas anticoncepcionais para desativar temporariamente os hormônios naturais; 9 a 10 dias de injeções de hormônio para estimular os ovários e amadurecer vários óvulos.

Após o amadurecimento dos óvulos, eles são retirados com uma agulha na vagina sob orientação de ultrassom. Esta etapa do procedimento é feita sob sedação intravenosa. Em seguida, estes óvulos são congelados imediatamente em uma técnica chamada criopreservação.

— Eles são congelados e ficam em nitrogênio líquido a -196 graus. A partir disso, se eles forem utilizados, então é feito um processo de descongelamento e a técnica de fertilização em vitro, colocando espermatozoide dentro de cada óvulo gerando embriões e posteriormente transferindo embrião para o útero dessa paciente — explica o especialista.

Qual a taxa de sucesso de gravidez após o descongelamento?

Rosa destaca que 10 ovos devem ser armazenados para cada tentativa de gravidez. A maioria das mulheres com 38 anos de idade ou menos pode esperar colher de 10 a 20 óvulos por ciclo.

— Taxas de descongelamento de óvulos de 75% e taxas de fertilização de 75% são esperadas em mulheres de até 38 anos de idade. Dessa forma, para 10 óvulos congelados, espera-se que sete sobrevivam ao degelo e cinco ou seis fertilizem e se tornem embriões. Normalmente, de três a quatro embriões são transferidos em mulheres de até 38 anos de idade — destaca o ginecologista.

