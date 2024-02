A- A+

Homenagem Jullie Dutra, campeã do quadro "Quem quer ser um milionário?", ganha boneca gigante; vídeo A alegoria pesa 28kg e tem 2 metros de altura

Jullie Dutra, primeira pessoa a vencer o quadro “Quem quer ser um milionário?” e a faturar R$ 1 milhão, do Domingão com Huck, ganhou homenagem das mais especiais. A pernambucana recebeu uma boneca gigante, que já desfilará este Carnaval no Recife e em Olinda.

A alegoria pesa 28kg e tem 2 metros de altura. E o mais significativo: foi confeccionada pelas únicas mulheres bonequeiras do Brasil, Sonia Costa e Jaqueline Leite.

“Será diversão garantida dos foliões, todos querendo tocar na maleta do dinheiro, para ter a sorte de milhões. Já estou vendo até a cena, vai ser mega divertido”, comentou a homenageada, que se disse feliz e honrada com a reverência.

Boneca gigante de Jullie Dutra | Foto: Divulgação

