Jumbo 747 da Boeing vai se aposentar

A- A+

Depois de mais de cinquenta anos de produção, a aeronave 747 vai ser aposentada pela Boeing. O último jumbo comercial na versão cargueiro, que transformou as viagens aéreas ao redor do globo, será entregue para a empresa Atlas Air na terça, dia 31 de janeiro.

O modelo 747 foi o primeiro jato de corredor duplo no mundo e ampliou a quantidade de passageiros que poderia ser transportada, com ainda mais agilidade do que os aviões tradicionais.

Projetada no final da década de 1960 com a pretensão de atender a demanda por viagens em massa, a aeronave acabou tornando os voos acessíveis para americanos de classe média. O primeiro voo do jato decolou de Nova York no início de 1970, com uma capacidade de 350 a 400 pessoas, o dobro do patamar da época.

A inovação trazida pelo 747 fez com que outros jatos bimotores também alcançassem maior alcance e capacidade, mas com um custo menor. Por isso, o modelo foi descontinuado, mas a 777X, aeronave que deve ocupar o lugar do 747 no mercado, só estará pronta em 2025, ao menos.

Veja também

MUNDO Israel adota medidas de represália contra 'parentes de terroristas'