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SÃO JOÃO

Junina Tradição conquista o título do 40º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas do Recife

Após 22 anos em hiato, o grupo do Morro da Conceição venceu a competição com o tema "Tradição na Roça"

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Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22&ordm; Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninosNestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos - Foto: Wagner Ramos / PCR

A Quadrilha Junina Tradição, do Morro da Conceição, Zona Norte do Recife foi coroada, na madrugada desta sexta-feira (19), como a grande vencedora da 40ª edição do Concurso de Quadrilhas Juninas da cidade. O evento foi promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura (Secult).

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Num pavilhão cheio de emoção e torcida, a disputa foi intensa e foi resolvida no último dos seis critérios de desempate, que confirmou a Quadrilha Junina Lumiar, vencedora do ano passado, como segunda colocada da disputa, com o tema “A Casamenteira”. 

As quadrilhas Raio de Sol, Portal do Sertão e Dona Matuta se classificaram em terceiro, quarto e quinto lugar, respectivamente, com os temas: “Sou coração do folclore nordestino”, “Madame Girassol” e “20 passos para te encontrar no São João”.

  • Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos. Foto: Wagner Ramos / PCR
    Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos. Foto: Wagner Ramos / PCR
  • Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos. Foto: Marcos Pastich / PCR
    Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos. Foto: Marcos Pastich / PCR
  • Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos. Foto: Wagner Ramos / PCR
    Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos. Foto: Wagner Ramos / PCR
  • Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos. Foto: Marcos Pastich / PCR
    Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos. Foto: Marcos Pastich / PCR
  • Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos. Foto: Wagner Ramos / PCR
    Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos. Foto: Wagner Ramos / PCR
  • Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos. Foto: Marcos Pastich / PCR
    Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos. Foto: Marcos Pastich / PCR
  • Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos. Foto: Wagner Ramos / PCR
    Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos. Foto: Wagner Ramos / PCR
  • Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos. Foto: Wagner Ramos / PCR
    Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos. Foto: Wagner Ramos / PCR
  • Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos. Foto: Marcos Pastich / PCR
    Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos. Foto: Marcos Pastich / PCR
  • Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos. Foto: Wagner Ramos / PCR
    Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos. Foto: Wagner Ramos / PCR

 

Fundada em 2004 no Morro da Conceição, a junina Tradição, que apresentou o tema "Tradição na Roça", surgiu após uma cisão da Origem Nordestina e retornou ao pódio da disputa após 22 anos.

“Essa vitória significa muito. Só havíamos vencido esse concurso, que é tão importante para o movimento quadrilheiro pernambucano, uma única vez, no ano em que a Tradição estreou. Estamos no topo de novo. O Morro venceu”, celebrou o representante da quadrilha na premiação, Elon André de Santana. 

Os cinco grupos vencedores serão premiados com valores de: R$ 19,5 mil, R$ 13,5 mil, R$ 10,5 mil, R$ 9 mil e R$ 7,5 mil, respectivamente. Além disso, foram anunciados também prêmios de R$ 1 mil para as quadrilhas que se destacaram nos seis critérios avaliados pelo júri.

Raio de Sol e Lumiar levaram dois prêmios, cada: Coreografia e Trilha Sonora, Marcador e Figurino, respectivamente. Do mesmo modo, a União Junina venceu no quesito Casamento e a Tradição foi campeã no Desenvolvimento do Tema.

Mais disputas
Neste sábado (20) e domingo (21), o balancê das quadrilhas recomeça nas disputas do 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, que vai reabrir alas para o futuro da tradição quadrilheira na cidade, com a participação de 19 grupos.

Por isso, cada um deles terá 25 minutos para apresentação e o resultado será anunciado ao final das disputas, no domingo. O primeiro, o segundo e o terceiro colocados receberão prêmios de R$ 15 mil, R$ 10 mil e R$ 7 mil, respectivamente.

Serviço:
40º Concurso de Quadrilhas Juninas do Recife

Resultado:

Vencedores das categorias:


22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis
Sábado, 20 de junho

Domingo, 21 de junho

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