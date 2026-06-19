Junina Tradição conquista o título do 40º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas do Recife
Após 22 anos em hiato, o grupo do Morro da Conceição venceu a competição com o tema "Tradição na Roça"
A Quadrilha Junina Tradição, do Morro da Conceição, Zona Norte do Recife foi coroada, na madrugada desta sexta-feira (19), como a grande vencedora da 40ª edição do Concurso de Quadrilhas Juninas da cidade. O evento foi promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura (Secult).
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Num pavilhão cheio de emoção e torcida, a disputa foi intensa e foi resolvida no último dos seis critérios de desempate, que confirmou a Quadrilha Junina Lumiar, vencedora do ano passado, como segunda colocada da disputa, com o tema “A Casamenteira”.
As quadrilhas Raio de Sol, Portal do Sertão e Dona Matuta se classificaram em terceiro, quarto e quinto lugar, respectivamente, com os temas: “Sou coração do folclore nordestino”, “Madame Girassol” e “20 passos para te encontrar no São João”.
- Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos. Foto: Wagner Ramos / PCR
- Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos. Foto: Marcos Pastich / PCR
- Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos. Foto: Wagner Ramos / PCR
- Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos. Foto: Marcos Pastich / PCR
- Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos. Foto: Wagner Ramos / PCR
- Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos. Foto: Marcos Pastich / PCR
- Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos. Foto: Wagner Ramos / PCR
- Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos. Foto: Wagner Ramos / PCR
- Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos. Foto: Marcos Pastich / PCR
- Nestes sábado e domingo, o Sítio Trindade sediará o 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com apresentações de mais de 19 grupos juninos. Foto: Wagner Ramos / PCR
Fundada em 2004 no Morro da Conceição, a junina Tradição, que apresentou o tema "Tradição na Roça", surgiu após uma cisão da Origem Nordestina e retornou ao pódio da disputa após 22 anos.
“Essa vitória significa muito. Só havíamos vencido esse concurso, que é tão importante para o movimento quadrilheiro pernambucano, uma única vez, no ano em que a Tradição estreou. Estamos no topo de novo. O Morro venceu”, celebrou o representante da quadrilha na premiação, Elon André de Santana.
Os cinco grupos vencedores serão premiados com valores de: R$ 19,5 mil, R$ 13,5 mil, R$ 10,5 mil, R$ 9 mil e R$ 7,5 mil, respectivamente. Além disso, foram anunciados também prêmios de R$ 1 mil para as quadrilhas que se destacaram nos seis critérios avaliados pelo júri.
Raio de Sol e Lumiar levaram dois prêmios, cada: Coreografia e Trilha Sonora, Marcador e Figurino, respectivamente. Do mesmo modo, a União Junina venceu no quesito Casamento e a Tradição foi campeã no Desenvolvimento do Tema.
Mais disputas
Neste sábado (20) e domingo (21), o balancê das quadrilhas recomeça nas disputas do 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, que vai reabrir alas para o futuro da tradição quadrilheira na cidade, com a participação de 19 grupos.
Por isso, cada um deles terá 25 minutos para apresentação e o resultado será anunciado ao final das disputas, no domingo. O primeiro, o segundo e o terceiro colocados receberão prêmios de R$ 15 mil, R$ 10 mil e R$ 7 mil, respectivamente.
Serviço:
40º Concurso de Quadrilhas Juninas do Recife
Resultado:
- 1⁰ lugar - Tradição
- 2⁰ lugar - Lumiar
- 3⁰ lugar - Raio de Sol
- 4⁰ lugar - Portal do Sertão
- 5⁰ lugar - Dona Matuta
Vencedores das categorias:
- Casamento - União Junina
- Coreografia - Raio de Sol
- Marcador - Lumiar
- Trilha Sonora - Raio de Sol
- Figurino - Lumiar
- Desenvolvimento de Tema - Tradição
22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis
Sábado, 20 de junho
- 15h50 - Quadrilha Junina Flor Mirim
- 16h30 - Quadrilha Junina Encantos
- 17h10 - Quadrilha Junina Maracabarro
- 17h50 - Quadrilha Junina Matulão
- 18h30 - Quadrilha Junina 04 de Outubro
- 19h10 - Quadrilha Junina Couro Quente
- 19h50 - Quadrilha Junina Coração Mirim
- 20h30 - Quadrilha Junina Mirim Fusão
- 21h10 - Quadrilha Junina Matutinho Dançante
Domingo, 21 de junho
- 15h10 - Quadrilha Junina Xilindró de Ritmos
- 15h50 - Quadrilha Junina Trapiá
- 16h30 - Quadrilha Junina Raio de Sol Mirim
- 17h10 - Quadrilha Junina Raízes do Rosário
- 17h50 - Quadrilha Junina Tradição Nordestina
- 18h30 - Quadrilha Junina Quentão Mirim
- 19h10 - Quadrilha Junina Explosão
- 19h50 - Quadrilha Junina Mirim Evolução
- 20h30 - Quadrilha Junina Brincant’s Show
- 21h10 - Quadrilha Junina Os Matutos do Sertão