A- A+

Estética Junior Dutra: quem era o influenciador que morreu aos 31 anos após procedimento estético? Criador de conteúdo sobre beleza, moda e estilo, ele tinha mais de 120 mil seguidores e enfrentou problemas de saúde após complicações de um procedimento chamado 'Fox Eyes'

O influenciador Aldair Mendes Dutra Júnior, conhecido como Junior Dutra, morreu na última sexta-feira, aos 31 anos, após meses de complicações decorrentes de um procedimento estético.

Em junho deste ano, Junior Dutra havia passado por um procedimento estético chamado Fox Eyes.

Quem era Junior Dutra?

Junior Dutra morava em São Paulo e tinha mais de 120 mil seguidores, produzindo conteúdo sobre beleza, moda e estilo.

Após o procedimento, ele apresentou complicações que evoluíram para uma infecção e relatou, nos meses seguintes, que vinha enfrentando problemas de saúde em decorrência dessas complicações.



O velório e despedida aconteceram no sábado, no Funeral Velar Morumbi. No mesmo dia, amigos e familiares divulgaram um vídeo pedindo justiça pela morte do influenciador.

O que é Fox Eyes?

O Fox Eyes é um procedimento estético que combina fios de PDO e aplicação de Botox e promete valorizar o olhar de forma natural.

A técnica busca elevar levemente a cauda da sobrancelha e o canto externo dos olhos, proporcionando um efeito de olhar alongado e marcante, ao mesmo tempo em que oferece sustentação e firmeza à região.

Veja também