Junta militar de Burkina Faso dissolve governo

O líder da junta militar de Burkina Faso demitiu, nesta sexta-feira (6), o primeiro-ministro e dissolveu o seu governo, segundo um decreto presidencial transmitido à AFP.

O texto não justifica a demissão de Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela, nomeado primeiro-ministro em outubro de 2022 depois do golpe militar que levou o capitão Ibrahim Traoré ao poder.

"As funções oficiais do primeiro-ministro terminaram", afirma o decreto. Membros do governo dissolvido "continuarão administrando interinamente até a formação de um novo governo".