Agreste: Juntos Pela Cidadania promove serviços gratuitos à população de Bonito neste sábado (14)

A- A+

A cidade de Bonito, no Agreste de Pernambuco, recebe neste sábado (14) a 8ª edição do programa Juntos Pela Cidadania, uma iniciativa do Governo do Estado que oferece serviços públicos essenciais de forma gratuita à população.

A ação será realizada das 8h às 12h, na EREM Dr. José Alexandrino da Rocha, localizada na Rua 301, no bairro Boa Vista.

Serão oferecidos serviços como emissão de documentos, orientações jurídicas, atendimentos na área da saúde e apoio da assistência social.

O objetivo da ação é ampliar o acesso da população a direitos fundamentais, promovendo cidadania e inclusão social, especialmente para quem mais precisa.

Promovido pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, por meio da Secretaria Executiva de Articulação e Prevenção ao Crime e à Violência (SEAPREV), o programa conta com a parceria de diversas secretarias e órgãos estaduais.

A expectativa é de que centenas de moradores da região sejam beneficiados com a iniciativa, fortalecendo o vínculo entre o Estado e os cidadãos.



Veja também