Juntos pela Cidadania oferece serviços gratuitos em Caruaru neste sábado (12)

No próximo dia 12 de abril de 2025, das 8h às 12h, a Escola Municipal Laura Florêncio, em Caruaru, Agreste de Pernambuco, será palco da ação “Juntos pela Cidadania”.

A iniciativa é promovida pelo Governo de Pernambuco e coordenada pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), por meio da Secretaria Executiva de Articulação e Prevenção ao Crime e à Violência (SEAPREV), a Secretaria de Defesa Social (SDS), a Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e a Secretaria de Educação e Esportes (SEE), em parceria com diversas secretarias estaduais e municipais, incluindo a Prefeitura Municipal de Caruaru.

A ação visa promover a integração entre redes de prevenção social, garantindo o acesso a direitos e contribuindo para a redução da violência.





Durante o evento, a população terá acesso a uma variedade de serviços gratuitos, incluindo emissão de segundas vias de certidões de nascimento, casamento e óbito; emissão de carteiras de identidade (RG); orientações jurídicas e psicossociais; atendimento do Procon-PE sobre direitos do consumidor; orientações para obtenção da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) e do Passe Livre Intermunicipal para pessoas com deficiência; além de palestras educativas sobre prevenção à violência e direitos humanos.

Também serão oferecidas atividades de saúde, como testagens para ISTS, vacinação, atendimento médico, aferição de pressão e glicemia, e distribuição de preservativos.

O “Juntos pela Cidadania” busca aproximar os serviços públicos das comunidades, fortalecendo os laços entre o governo e a população, e promovendo a cidadania ativa. A ação é uma oportunidade para que os cidadãos de Caruaru e região tenham acesso facilitado e gratuito a serviços essenciais, reforçando o compromisso do Estado com a inclusão e o bem-estar social.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone: 81 99625-5655.



