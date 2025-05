Juntos pela Cidadania: São José da Coroa Grande recebe mutirão de serviços gratuitos nesta sexta

A- A+

O município de São José da Coroa Grande, no Litoral Sul de Pernambuco, recebe nesta sexta-feira (23), das 8h às 12h, o “Juntos pela Cidadania”, uma iniciativa do Governo do estado que promove um mutirão de serviços públicos gratuitos destinados à população.

A ação acontece na Escola de Referência em Ensino Médio Professor Carlos José Dias da Silva, localizada na Rua Inaldo Morais de Acioli, no Centro do município.

Na ocasião, serão oferecidos serviços pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), pela Prefeitura de São José da Coroa Grande, pela Defensoria Pública e pela Secretaria de Defesa Social (SDS).

Confira os serviços oferecidos:

- Encaminhamento para emissão de segunda via de certidões (nascimento, casamento e óbito)

- Encaminhamento para emissão da carteira de identidade (RG)

- Orientações jurídicas e psicossociais

- Atendimento do Procon-PE

- Encaminhamento para emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea)

- Encaminhamento para emissão do Passe Livre Intermunicipal para pessoas com deficiência

- Palestras sobre direitos humanos e prevenção à violência

- Serviços de saúde

O objetivo do mutirão é fortalecer a rede de prevenção social e garantir o acesso a direitos essenciais, contribuindo para a redução da violência e promoção da cidadania. A ação reforça o compromisso do Estado em levar os serviços públicos diretamente à população, especialmente nas regiões mais afastadas dos centros administrativos.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), por meio da Secretaria Executiva de Articulação e Prevenção ao Crime e à Violência (SEAPREV), em parceria com a Secretaria de Defesa Social (SDS), Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Regional e Gestão (SEPLAG) e a Secretaria da Educação.

Para mais informações, acompanhe as redes sociais da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência.



