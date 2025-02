Juntos pela Cidadania oferece serviços gratuitos para a população de Vicência nesta sexta (14)

A- A+

A cidade de Vicência, localizada na Zona da Mata Norte de Pernambuco, recebe, nesta sexta-feira (14), a próxima edição do Juntos pela Cidadania, iniciativa do Governo de Pernambuco que leva serviços essenciais à população.

A ação acontece na Escola Municipal Luiz Maranhão, das 8h às 12h, e contará com uma ampla oferta de atendimentos gratuitos.

A iniciativa tem um caráter emergencial no município, motivado pelos impactos das fortes chuvas que atingiram a região no último dia 27 de janeiro, deixando centenas de moradores em situação de vulnerabilidade e sem documentos como RG, CPF e certidões.

A ação foi definida após visitas técnicas das equipes das secretarias colaboradoras do Juntos Pela Cidadania.

Além da emissão de documentos, o Juntos pela Cidadania oferecerá serviços nas áreas de saúde (aferição de pressão e glicemia, testagem ISTs, atendimento com clínico geral, pesagem e medição de altura, vacinação humana e vacinação animal), assistência social, acesso a benefícios sociais e políticas de inclusão.

Também estarão presentes, serviços da Defensoria Pública, Detran, Compesa, NeoEnergia e PROCON, além do cadastro em benefícios como ID Jovem, CadÚnico, cursos do Qualifica PE, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Alerta Celular, Alerta Bike, Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Aspectro Autista (CIPTEA), Carteira de Identificação da Pessoa com Fibromialgia; orientações da Ouvidoria, BPC (Benefício de Prestação Continuada), Direitos da Juventude e Campanha de Violência Contra as Mulheres.

A ação conta com a participação de diversas secretarias estaduais e, também, com a Prefeitura de Vicência e instituições parceiras.

“O Balcão de Direitos tem um papel fundamental nesse momento, garantindo a emissão de documentos essenciais para que os moradores possam retomar sua rotina com dignidade. Essa iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado, sob a liderança da Governadora Raquel Lyra, junto a população, buscando atuar de forma rápida e efetiva também diante das emergências”, destacou a Secretária de Justiça e Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joanna Figueirêdo.

A iniciativa já realizou mais de 10 mil atendimentos em outras cidades do estado, como Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Paulista e Petrolina. Em todas as edições, a população tem participado com expressividade.

A ação do Governo acontece através da coordenação conjunta entre a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (SEPLAG), e Secretaria de Defesa Social (SDS).

Serviço:

Data: 14 de fevereiro de 2025

Horário: 8h às 12h

Local: Escola Municipal Luiz Maranhão – Praça Armando Monteiro, s/n, Centro, Vicência - PE.



