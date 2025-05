Pernambuco investe mais de R$ 62 milhões em Academia Integrada de Defesa Social; veja detalhes

Para aprimorar a formação e capacitação das forças de segurança do estado, o Governo de Pernambuco construirá a sede da Academia Integrada de Defesa Social (Acides). Com um investimento superior a R$ 62 milhões, o equipamento será erguido no município de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), com capacidade para até três mil usuários.

A licitação para contratação da empresa que ficará responsável pela obra foi publicada na edição desse sábado (10) do Diário Oficial.

De acordo com a governadora Raquel Lyra, a construção da Academia Integrada de Defesa Social impulsionará a formação, capacitação e aprimoramento dos homens e mulheres que compõem as forças de segurança do Estado, para combater a violência e proporcionar um Pernambuco mais seguro.

"É mais um passo do programa Juntos pela Segurança, que agora fortalece a cobertura na Região Metropolitana do Recife. Nosso governo tem fortalecido a estrutura das polícias Civil, Militar e Científica e do Corpo de Bombeiros, para dar aos profissionais os equipamentos e condições necessárias para que possam realizar seus trabalhos da melhor forma”, destacou a governadora.

Juntos pela Segurança

A iniciativa faz parte do programa Juntos Pela Segurança e representa um marco para a cidade, que também continuará sediando a 1ª Companhia do 20º Batalhão da Polícia Militar. A reestruturação fortalece a presença policial na RMR e beneficia diretamente o município vizinho de Camaragibe, onde será instalada a nova sede do 20º BPM.

A vice-governadora Priscila Krause aponta as melhorias na infraestrutura da segurança no estado:

“Desde o início de 2023, o Governo de Pernambuco já renovou a frota das polícias e do Corpo de Bombeiros e investiu na aquisição de armamento e itens de proteção individual, como coletes à prova de bala, para que, na ponta, o agente de segurança tenha respaldo para combater a violência. Com uma academia à altura, nossas tropas terão ainda mais preparo para proteger o nosso povo”, afirmou.

O secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, ressalta a política integrada de segurança.

“Estamos falando de uma política de segurança integrada, que trata o estado como um todo, respeitando as particularidades de cada município e priorizando o que realmente importa: salvar vidas e proteger as pessoas com ações concretas e resultados reais”, disse o secretário.

Projeto da Academia Integrada de Defesa Social

A sede da Acides terá setores administrativo e pedagógico, salas de aula, refeitório, estande de tiro, quadra coberta, quadra descoberta, pista de cooper e edificações de apoio, como guarita e subestação. O local contará, ainda, com mais de 500 vagas de estacionamento, sendo dez para ônibus e 80 para motos.

O projeto de paisagismo prevê, também, uma área externa cercada de verde, com plantas nativas. O prazo para execução das obras é de 18 meses, a partir da ordem de serviço.

Iniciativa faz parte do programa Juntos Pela Segurança. Foto: Miva Filho/Secom.

O projeto foi feito pela Secretaria de Projetos Estratégicos (Sepe).

“A academia integrada é uma estrutura extremamente importante para a formação dos policiais. Para garantir as condições de segurança pública que a população pernambucana merece, precisamos ter polícia na rua. E para ter polícia na rua, precisamos ter uma boa formação. Essa escola vem ampliar essa infraestrutura necessária para a Secretaria de Defesa Social”, pontuou o titular da pasta, Rodrigo Ribeiro.

A obra será executada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), com prazo de execução de 18 meses e uma área total de construção de mais de 11 mil metros quadrados.

"Um equipamento importantíssimo e que terá sua construção realizada através da companhia, que, com sua expertise na execução de obras, sem dúvida, vai fazer a entrega de um equipamento com qualidade, com tempestividade, porque a gente sabe da necessidade”, afirmou o presidente da Cehab, Paulo Lira.

Academia Integrada de Defesa Social

A Acides coordena e supervisiona as atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas à formação e capacitação dos servidores das polícias Civil, Militar e Científica, além do Corpo de Bombeiros.

Por ano, a Acides promove capacitação, formação continuada e formação profissional para cerca de 10 mil profissionais das forças de segurança do estado.