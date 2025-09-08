A- A+

Juntos pela Segurança Raquel Lyra promete câmeras corporais para policiais militares de Pernambuco em até 6 meses Segundo governadora, policiais de Paulista já usam dispositivo

Durante cerimônia de entrega de novos armamentos para a Polícia Militar de Pernambuco, em mais uma ação do programa "Juntos pela Segurança", a governadora Raquel Lyra (PSD) garantiu que alguns agentes da corporação vão receber câmeras corporais em até seis meses.

A declaração foi feita nesta segunda-feira (8), durante coletiva de imprensa. Segundo Lyra, 1.300 câmeras foram adquiridas pelo governo federal e serão repassadas aos estados nesse tempo. Ela declarou, ainda, que a polícia pernambucana é a segunda menos letal do Brasil.

“É claro que existe a possibilidade de um policial, entrando em confronto, ter alguma vítima fatal. Mas a nossa polícia é treinada e consegue ter isso, tem números para utilizar de todos os meios necessários para garantir a segurança. Isso está mostrado nos números como a segunda polícia menos letal do Brasil”, garantiu a chefe do Executivo local.

Abastecimento

Ao todo, foram entregues dois caminhões de armamento. A corporação recebeu cerca de 5.900 armas Glock, uma das marcas mais renomadas do mundo. Elas são conhecidas pela confiabilidade, simplicidade e durabilidade. O investimento foi de R$ 15 milhões.

Além disso, foram disponibilizados 18 drones, quase 6 mil algemas, um veículo adequado para transporte de cães que será usado pelo K9, da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e 217 tablets. Anteriormente, a gestão entregou aos policiais quase 4 mil armas Beretta, considerada como a segunda maior do mundo.

“Ela [a arma] garante ao policial a certeza de que, se precisar utilizá-la, vai ter a melhor arma à sua disposição, permitindo também que ele possa voltar para casa com segurança. É essa nossa meta. É o que a gente diz para todo policial, ‘vá para a rua, garanta o bem da sociedade, mas volte para casa com segurança’. Mas ele não podia fazer isso sem uma arma adequada”, pontua.

Ainda de acordo com Raquel, vai ter armamento disponível para todos os policiais, uma vez que os materiais foram comprados de acordo com o planejamento de contratação do governo.

“Serão 7 mil novos policiais. Nós já colocamos 2.300 policiais e 280 bombeiros militares. Ao final do ano, serão oficiais de Bombeiros Militar, Polícia Militar e Polícia Civil que ingressaram nos nossos quadros e todos eles receberão arma nova”, prometeu.

Alessandro Carvalho, secretário de Defesa Social de Pernambuco, revelou que muitos armamentos chegarão aos policiais nos próximos meses. A intenção é de que a corporação tenha, no total, 14 mil pistolas Glock e 4 mil Berettas.

“Há mais 1.900 chegando, já compradas, e um aditivo a esse contrato de mais 1.900. Já temos também um contrato novo firmado para mais 5 mil pistolas. Nós compramos também coletes para todos os policiais. Cada um com o seu. Nós nunca tivemos essa quantidade de investimentos em segurança pública como estamos tendo nos dias de hoje. Eu posso falar isso de uma maneira tranquila porque entre 2010 e 2017, eu já trabalhei na SDS. Não há precedente no nível de investimentos que estamos tendo”, acrescentou.

O comandante-geral da PMPE, coronel Ivanildo Torres, explicou que os equipamentos são reconhecidos pela confiabilidade e precisão, ampliando a eficácia das operações em diferentes cenários.

"Hoje fazemos história com o recebimento desse material, que é de última geração. Tratamos aqui de pistolas do tipo Glock e armas curtas de utilização individual por todo o nosso efetivo. Também recebemos drones com câmera termal, que são fundamentais para o rastreamento de indivíduos em matas e área de caatinga no dia, mas especialmente à noite", disse o comandante-geral.

