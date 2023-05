A- A+

Saúde Jurado do MasterChef da Austrália morre de câncer de intestino aos 46 anos: veja sintomas em jovens Condição afeta cada vez mais pessoas com menos de 50 anos, como as cantoras Preta Gil e Simony; perda de peso, cansaço e sangramentos são alguns dos sinais de alerta

O chefe de cozinha escocês e jurado da versão australiana do programa MasterChef Jock Zonfrillo morreu, na última semana, aos 46 anos, vítima de câncer no intestino. O mesmo que as cantoras Preta Gil e Simony enfrentam.

Zonfrillo faleceu dias antes da estreia da nova temporada do reality show, no entanto, em respeito à memória do chef, o canal australiano decidiu cancelar a exibição da atração.

Se, no passado, esse tipo de tumor afetava, predominantemente, pessoas acima dos 50 anos, a idade já não é o fator de risco mais preponderante.

De acordo com um estudo da Sociedade Americana de Câncer (ACS), a incidência do câncer de intestino entre jovens está aumentando. O diagnóstico em adultos de 20 a 39 anos vem crescendo entre 1% e 2,4% por ano desde a década de 1980.

Especialistas afirmam que uma das causas para esse aumento está relacionado à falta de exames de rastreio para pessoas com menos dessa faixa etária, por não ter uma preocupação e o mau hábito de vida da população.

Falta de exercícios físicos, sedentarismo, alcoolismo, tabagismo, obesidade e falta de alimentação saudável, ou seja, uma dieta pobre em fibras, consumo exagerado de carne vermelha, rica em alimentos ultraprocessados, sem frutas e vegetais, são fatores de risco relevantes para a incidência da doença.

Quanto mais cedo descobrir o câncer mais chances de tratamento e cura o paciente terá. Por isso é importante estar de olho nos sinais de alerta que surgem com os primeiros sintomas. Confira seis:

Sangramento

Encontrar sangue preto ou escuro nas fezes pode ser algo alarmante. Isso ocorre porque os tumores intestinais, geralmente localizados mais acima no trato digestivo, podem desencadear sangramento interno.

Sangue vermelho brilhante, o que significa que ele está fresco, pode ser sinal de hemorroidas e gotas de sangue nas fezes também podem ser causadas por crescimentos não cancerosos conhecidos como pólipos.

Mudança no hábito intestinal

Ter a necessidade de ir ao banheiro com mais frequência ou a sensação de que não está esvaziando totalmente os intestinos também são possíveis sinais de alerta de câncer de intestino.

Essa mudança de hábito pode ser causada pela presença de um tumor causando obstrução parcial no intestino e prisão de ventre.

Provavelmente, pode ser apenas algo relacionado com um fator externo, como: estresse, ingestão de mais fibras ou uma mudança na dieta, mas vale a pena fazer um exame se o problema persistir por mais de três semanas pelo menos.

Perda de peso

Embora seja um sinal incomum de câncer de intestino, a perda de peso inexplicada ainda é algo a ser observado e mencionado ao seu médico de família.

Um tumor também pode bloquear o intestino, o que pode causar dor no estômago impedindo o paciente de comer. A dor abdominal pode ter uma ampla gama de causas, desde fadiga muscular até dores menstruais, mas também pode ser um sinal de câncer de intestino.

Cansaço

O sangramento interno do tumor pode evoluir para uma anemia, ou seja, quando há falta de glóbulos vermelhos no corpo, causando cansaço, palidez, tontura e falta de ar.

Dor ou nódulo

Um nódulo do lado esquerdo, dor na área do estômago ou na passagem das costas é um sinal de alerta de um tumor no intestino e deve ser consultado por um médico para ser analisado, especialmente se estiver atrapalhando a forma como o paciente come ou dorme.

Obstrução intestinal

Dor, inchaço e mal-estar podem, por vezes, ser causados por uma obstrução intestinal, como um tumor.

A Cancer Research UK alertou que as pessoas que apresentam esse sintoma devem visitar seu médico imediatamente ou ir ao pronto-socorro, porque geralmente é um sinal de que o câncer avançou.

Essa obstrução pode acontecer quando um tumor pressiona o intestino ou cresce no suprimento nervoso e o danifica.

Embora falar sobre o cocô, ou hábitos intestinais, possa parecer embaraçoso, pode ser também um jeito fácil e rápido de prevenir o câncer.

