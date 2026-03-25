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Minas Gerais Júri absolve mulher que matou companheiro após abuso contra filha de 11 anos O suspeito também enviava mensagens de cunho sexual para a criança

Uma mulher acusada de matar o companheiro após flagrá-lo tentando abusar sexualmente da filha, de apenas 11 anos, foi absolvida pelo 2º Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte, nessa terça-feira (24). Antes do crime, o homem enviava mensagens de cunho sexual para a criança.

O crime aconteceu na madrugada de 11 de março de 2025, no bairro Taquaril, na região Leste da capital mineira. Conforme a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a mãe teria colocado um remédio sedativo na bebida da vítima, Everton Amaro da Silva, de 47 anos. Os dois mantinham um relacionamento amoroso.

Após Everton adormecer, a mulher começou uma série de agressões com faca e um pedaço de madeira. Durante o momento, ela ainda mutilou a vítima, cortando o seu órgão genital. Em seguida, ateou fogo ao corpo.

O Ministério Público ainda apontou que a ré contou com a ajuda de um adolescente para retirar o corpo até uma área de mata. O órgão acredita que parte das violências sofridas pelo companheiro tenha acontecido no local.

Julgamento

A acusada foi indiciada pelos crimes de homicídio qualificado - por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, destruição de cadáver e corrupção de menor.

No interrogatório, no julgamento, a mulher afirmou que conhecia o companheiro desde criança e que mantinham um relacionamento casual e esporádico. Segundo ela, Everton Amaro da Silva era um homem solteiro, mas costumava ficar na casa dela.

Ainda no depoimento, a mãe informou que, semanas antes do crime, descobriu que o homem enviava mensagens de cunho sexual para a sua filha, que tinha 11 anos. No dia do crime, ela relata que o companheiro chegou embriagado à residência e nega ter dopado a vítima ou mantido relação sexual com ele.

Durante a madrugada, a ré disse que acordou com a filha gritando e encontrou o homem em cima da menina, com a calça abaixada. Nesse momento, ela conta que conseguiu arrastá-lo até a sala da casa, onde cometeu o crime e que só conseguiu realizar o ato porque ele estava de calça abaixada.

De acordo com o TJMG, a acusada disse que, por causa do barulho, um jovem entrou na residência para investigar o que estava acontecendo. Eles combinaram de retirar o corpo da casa e levar até a região da mata. Lá, segundo o depoimento da ré, foi ateado fogo no corpo.

Decisão

Apesar da denúncia do Ministério Público, o Conselho de Sentença considerou a mulher inocente. A juíza Maria Beatriz da Fonseca Biasutti julgou a denúncia improcedente. Com isso, a ré foi absolvida.

Durante a decisão, a ré ficou emocionada e foi amparada pelas suas advogadas de defesa.

O caso ainda é passível de recurso.

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