A- A+

CASO ALDEIA "Sempre teve essa dor", diz defesa de Danilo sobre queixa na coluna do réu no dia seguinte ao crime Advogado acredita que julgamento pode encerrar nesta quarta-feira (25)

O segundo dia do júri popular de Danilo Paes Rodrigues, que ocorre no Fórum de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, pode ser decisivo para o engenheiro, acredita o advogado de defesa do réu, Rafael Nunes.



O engenheiro Danilo Paes é acusado de participação no assassinato do pai, o cardiologista Denirson Paes, que foi esquartejado e carbonizado em maio de 2018, em um condomínio de luxo em Aldeia, Camaragibe, onde morava com a família. O corpo foi encontrado numa cacimba da residência quase dois meses depois do crime.





A defesa está confiante na absolvição de Danilo. "A defesa vai explorar a linha defensiva, negando a autoria. A polícia identificou que Danilo se queixava de dor na coluna [à época do crime], mas ele sempre teve essa dor. Reitero que Jussara [mãe de Danilo e esposa de Denirson] teria condições de cometer o crime sozinha. Na reprodução simulada, ela conseguiu”, esclareceu o advogado, ao chegar ao fórum na manhã desta quarta-feira (25).

Com previsão inicial de durar quatro dias, o júri popular pode terminar nesta quarta-feira, disse o advogado do réu, Rafael Nunes. “Possivelmente termina hoje", disse. Na sessão desta quarta-feira, o réu será interrogado pela defesa e pela acusação. Em seguida, haverá a fase de debates entre acusação e defesa. O júri é presidido pela juíza Marília Falcone.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o segundo dia de júri começou por volta das 9h10 com o interrogatório do réu pela defesa e pela acusação.

Em seguida, haverá a fase de debates entre acusação e defesa. O júri é presidido pela juíza Marília Falcone.

Veja também

Bolívia Incêndios florestais deixam a cidade mais populosa da Bolívia na escuridão