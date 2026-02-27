A- A+

JUSTIÇA Júri de homem acusado de envenenar enteado é adiado; defesa apresentou atestado médico Sessão foi remarcada para março, no Fórum Thomaz de Aquino, no Recife

Após quase uma hora de espera pela advogada Fábia Ferreira da Silva, que faz a defesa de Rubens Gomes de Oliveira, de 51 anos, a juíza Danielle Christine Silva Melo Burichel fez a pronúncia de adiamento do julgamento.

A sessão seria nesta sexta-feira (27), no Fórum Thomaz de Aquino, no bairro de Santo Antônio, Centro do Recife, mas Fábia apresentou dois atestados médicos. A nova data prevista é 9 de março.

Rubens é acusado de ter envenenado o adolescente Diego Francisco de Oliveira, à época com 16 anos. Esse crime aconteceu em novembro de 2014, no Alto do Pascoal, Zona Norte do Recife.

Por volta das 8h42, quando o réu chegou fórum, a mãe da vítima, Carla Manoela, de 42 anos, estava inconsolável. Após saber do adiamento, demonstrou frustração. Para ela, o sonho de ser mãe foi totalmente destruído.

"Eu pensei que tudo isso ia acabar hoje. Sei que não vai trazer meus filhos de volta, mas eu queria ver que a morte dele não ficaria impune. Eu só quer o que a justiça seja feita. Eu não estou pedindo que julguem um inocente. Ele é o monstro que matou meus filhos. A minha família não sabe mais o que fazer. Esse adiamento só me maltrata mais ainda, porque é mais espera. Ele acabou com o sonho da minha vida. Eu cuidava dos meus filhos, mas não consegui protegê-los. Eu não sei mais o que é dormir e nem viver, durante esses 11 anos. Eu choro sem minha mãe e minhas irmãs verem, porque ninguém aguenta mais", diz.

Outro envenenamento

Dois meses após a morte de Diego, Rubens envenenou a própria filha. Bianca Evelyn dos Santos Oliveira, de 8 anos, tinha saído para passear com ele no Parque da Jaqueira, Zona Norte do Recife, e, também após comer um cachorro-quente, apresentou dor de cabeça, forte dor no peito e perda da visão. Tanto ela quanto Diego foram enterrados no Cemitério de Santo Amaro, Centro da capital pernambucana.

O laudo pericial da época confirmou envenenamento por chumbinho e Rubens foi condenado a 20 anos e seis meses de prisão pelo homicídio duplamente qualificado.

Segundo o promotor do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) Marcelo Penalva, Rubens foi denunciado por homicídio qualificado por motivo torpe, uso de veneno e sem chance de defesa da vítima.

Para Penalva, o réu descumpriu uma ordem humana básica, que é a convivência natural entre pessoas. O crime aconteceu logo após Carla e Rubens se separarem.

"Ele usou uma maneira sorrateira para efetivar esse crime e tentou, por diversas vezes, atrapalhar a investigação, que o caso fosse à polícia e que o laudo viesse de maneira conclusiva. Tanto que terminou de forma inconclusiva. Três dias antes [de matar Diego], matou o cachorro da avó da vítima, como se fosse uma espécie de 'teste'. Depois, ao voltar ao convívio com a família, matou a filha nas mesmas situações", explica.

Segundo Carla, o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento, fazia ameaças constantes e continuou importunando a família mesmo preso.

"Depois da veiculação de uma reportagem, um homem foi na casa da minha mãe e ofereceu doces para meus sobrinhos. Eles são pequenos. Não aceitaram. Ele [o homem] disse: 'não se preocupe, porque na está envenenado'. Depois disso, o cunhado dele mandou solicitação de amizade para no Facebook. Eu bloqueei", relembra.

O caso citado pela mãe dos meninos vai ser objeto de um novo procedimento. Ainda nesta sexta (27), eles vão prestar Boletim de Ocorrência numa delegacia e serão encaminhados ao Núcleo de Apoio à Vítima (NAV), do Ministério Público de Pernambuco. O réu também pode responder pelo crime de ameaça no curso do processo.

