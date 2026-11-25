Júri de Nova York declara grupo Huawei culpado de roubo de segredos industriais
Empresa contestou a decisão e afirmou que as acusações carecem de "todo fundamento jurídico e fático"
Um júri do Brooklyn declarou, na terça-feira (24), o grupo chinês Huawei culpado de fraude bancária e roubo de segredos industriais, após mais de oito anos de processo judicial, informou a imprensa dos Estados Unidos.
Os jurados, no entanto, rejeitaram a acusação mais grave que a Huawei enfrentava no caso, a de associação ilícita para obter propriedade intelectual.
A Huawei contestou a decisão e afirmou que as acusações carecem de "todo fundamento jurídico e fático".
"Vamos revisar exaustivamente as decisões pertinentes e adotaremos todas as medidas legais necessárias para defender nossos direitos e interesses", afirmou a empresa em um comunicado.
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, expressou a rejeição de Pequim "aos obstáculos e às limitações impostas pelos Estados Unidos às empresas chinesas".
Leia também
• Bolsas da Europa operam sem direção única, à espera de dados de inflação dos EUA
• Dólar cai para R$ 5,91 com expectativa de ajuste fiscal
• Bolsas de NY abrem em forte alta após volta de Huang à Nvidia; Nasdaq sobe 7%
A Promotoria do Brooklyn, em Nova York, acusou subsidiárias da Huawei de roubo de segredos industriais entre 2000 e 2020.
A empresa tentou recrutar funcionários de empresas americanas de telecomunicações para obter informações tecnológicas. Segundo a acusação, com estes dados a Huawei desenvolveu produtos similares aos de seus concorrentes e os comercializou a preços menores.
O Departamento de Justiça afirmou que as acusações, em parte, se devem ao fato de que a Huawei teria "ajudado o regime iraniano (...) a monitorar e censurar o acesso de seus usuários à internet". Além disso, acusou a empresa de "mentir sobre suas atividades" naquele país.
"Durante décadas, a Huawei e três de suas subsidiárias conduziram seus negócios nos Estados Unidos com base em mentiras e roubos", disse o procurador-geral dos Estados Unidos, Todd Blanche, citado em um comunicado.
A pena contra a Huawei deve ser definida em setembro de 2027.