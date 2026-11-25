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Estados Unidos Júri de Nova York declara grupo Huawei culpado de roubo de segredos industriais Empresa contestou a decisão e afirmou que as acusações carecem de "todo fundamento jurídico e fático"

Um júri do Brooklyn declarou, na terça-feira (24), o grupo chinês Huawei culpado de fraude bancária e roubo de segredos industriais, após mais de oito anos de processo judicial, informou a imprensa dos Estados Unidos.

Os jurados, no entanto, rejeitaram a acusação mais grave que a Huawei enfrentava no caso, a de associação ilícita para obter propriedade intelectual.

A Huawei contestou a decisão e afirmou que as acusações carecem de "todo fundamento jurídico e fático".

"Vamos revisar exaustivamente as decisões pertinentes e adotaremos todas as medidas legais necessárias para defender nossos direitos e interesses", afirmou a empresa em um comunicado.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, expressou a rejeição de Pequim "aos obstáculos e às limitações impostas pelos Estados Unidos às empresas chinesas".

A Promotoria do Brooklyn, em Nova York, acusou subsidiárias da Huawei de roubo de segredos industriais entre 2000 e 2020.

A empresa tentou recrutar funcionários de empresas americanas de telecomunicações para obter informações tecnológicas. Segundo a acusação, com estes dados a Huawei desenvolveu produtos similares aos de seus concorrentes e os comercializou a preços menores.

O Departamento de Justiça afirmou que as acusações, em parte, se devem ao fato de que a Huawei teria "ajudado o regime iraniano (...) a monitorar e censurar o acesso de seus usuários à internet". Além disso, acusou a empresa de "mentir sobre suas atividades" naquele país.

"Durante décadas, a Huawei e três de suas subsidiárias conduziram seus negócios nos Estados Unidos com base em mentiras e roubos", disse o procurador-geral dos Estados Unidos, Todd Blanche, citado em um comunicado.

A pena contra a Huawei deve ser definida em setembro de 2027.

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